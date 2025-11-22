Un experto mecánico no se corta y revela los trucos perfectos para evitar averías en tu moto: "Te harán ahorrar hasta 6000 euros"

Las averías más caras en las motos suelen ser las que afectan al motor. Freepik

Un experto mecánico no se corta y revela trucos esenciales para evitar averías costosas en tu moto, que podrían generarte gastos de hasta 6000 euros. Según especialistas de Euromaster, un buen mantenimiento preventivo es clave para garantizar el buen estado de la moto.

Esto es importante, especialmente durante los meses más fríos. Siguiendo estos sencillos consejos, podrás ahorrar una gran cantidad de dinero y asegurar la longevidad de tu vehículo.

Estos son los trucos infalibles para mantener tu moto en óptimas condiciones

El experto mecánico ha compartido valiosos consejos para prevenir fallos en la moto que pueden generar reparaciones costosas. Aquí están los 8 puntos clave para evitar averías y ahorrar dinero:

Cambio de aceite y filtro : cambiar el aceite y el filtro regularmente es esencial. El aceite viejo puede dañar componentes internos del motor , lo que podría generar averías costosas. Un cambio de aceite cuesta entre 30 y 100 euros , mientras que una reparación por un fallo puede llegar hasta 6000 euros .

Revisión del filtro de aire : un filtro de aire obstruido afecta el rendimiento del motor. Limpiar o reemplazar el filtro cuesta entre 20 y 60 euros .

Revisión y cuidado de la batería : si la moto va a estar parada, es clave desconectar la batería o mantenerla conectada a un cargador-mantenedor . Esto previene la descarga total y asegura su vida útil. Los bornes deben mantenerse limpios y engrasados. Un fallo en la batería podría costar hasta 200 euros en reemplazo .

Revisión del sistema de refrigeración: el líquido refrigerante mantiene el motor a una temperatura adecuada. Si se escapa por una fuga, el motor puede sobrecalentarse y sufrir daños graves. Reparar este sistema podría costar entre 1000 y 6000 euros, pero una simple revisión del líquido es mucho más económica.

Mantenimiento de la cadena : limpiar, tensar y engrasar la cadena es fundamental para evitar que se oxide o se rompa. Esto se debe hacer cada 300-500 km, especialmente después de circular bajo la lluvia. La reparación de una cadena rota puede superar los 400 euros .

Revisión de los frenos : las pastillas de freno y los discos deben estar en buen estado. Además, si tu moto tiene ABS, es importante revisar su funcionamiento. Reemplazar pastillas y discos de freno puede costar entre 100 y 300 euros , mientras que no hacerlo podría generar fallos de seguridad.

Comprobación de la presión y estado de los neumáticos : es importante revisar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes. En invierno, inflarlos ligeramente por encima de la presión habitual ayuda a evitar deformaciones. Cambiar neumáticos dañados puede costar entre 150 y 300 euros por rueda .

Comprobación de las luces: en invierno, con menos horas de luz, es esencial verificar el funcionamiento de todas las luces, incluidos los intermitentes y las luces de freno. El costo de reemplazar una bombilla o un sistema de luces suele ser bajo, pero una luz rota podría comprometer la seguridad y la visibilidad.

La importancia de la revisión periódica de la moto

Un mantenimiento preventivo regular puede evitar que surjan averías mayores y te ayudará a ahorrar dinero a largo plazo. Por ejemplo, una revisión básica puede costar alrededor de 100 euros, pero evitará gastos de reparación que podrían superar los 6000 euros.

La clave está en la prevención y en la atención a los pequeños detalles que, con el tiempo, marcan la diferencia.