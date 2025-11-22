Ángel Gaitán, sin pelos en la lengua sobre otros mecánicos: "Algunos compañeros de profesión me dan vergüenza"

Ángel Gaitán vuelve a generar debate en el sector y, fiel a su estilo sin pelos en la lengua, señala fallos graves detectados en un Jeep Compass híbrido al afirmar que algunos compañeros de su oficio le dan vergüenza, una crítica dirigida a varios mecánicos que revisaron el vehículo sin éxito.

La reacción del popular mecánico refleja un malestar creciente sobre la falta de precisión en diagnósticos oficiales y el impacto que eso tiene en la confianza de los conductores.

Ángel Gaitán carga contra mecánicos oficiales

El fundador de GT Automoción revisó un Jeep Compass con apenas 40.000 kilómetros y encontró fallos que, según él, resultan evidentes para cualquier técnico con experiencia.

El experto mecánico recuerda que el coche ya había pasado por dos talleres oficiales sin detectar un ruido claro y lo explica con detalle: “El primer ruido es que un panel anticalórico está partido o directamente aflojado. Este vibraba y hacía ruido, y no fueron capaces de verlo en dos talleres oficiales de Jeep”.

El análisis se vuelve aún más contundente cuando enciende el vehículo y observa el comportamiento de la correa de servicio. Durante la revisión, muestra cómo una de las poleas “está a punto de salirse del motor” debido al tirón que provoca el arranque.

El técnico define la escena con ironía al decir “El baile de San Vito”, una forma de remarcar la gravedad del fallo y la sorpresa por la falta de atención previa.

El mecánico insiste en la responsabilidad de quienes trabajan en talleres oficiales: “Algunos compañeros de profesión me dan vergüenza".

Ángel Gaitán pone en duda a Jeep y Stellantis

La queja de Gaitán no se limita a los servicios oficiales. El técnico dirige un mensaje duro hacia las marcas implicadas y afirma: “Jeep y Stellantis están haciendo motores que son una puñetera castaña”.