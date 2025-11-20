La industria automotriz china lo hace otra vez: Chery crea la mejor batería en estado sólido para coches eléctricos

Las baterías en estado sólido prometen tiempos de carga que multiplican la velocidad actual.

La industria automotriz china avanza y sitúa a Chery en una posición central tras revelar la mejor batería en estado sólido para coches eléctricos.

Este desarrollo que destaca por su densidad energética y por el impacto que marca en el sector, según el análisis del especialista Matt Crisara, publicado en Car and Driver, donde detalla las implicaciones reales de esta tecnología para el futuro de la movilidad.

Chery impulsa la batería en estado sólido con mayor rendimiento

Según Matt Crisara, Chery plasmó un avance que cambia la escala de potencia dentro del mercado eléctrico. La batería alcanza 600 Wh/kg, cifra que duplica la densidad que ofrecen muchas unidades actuales.

El contraste con las baterías NCA presentes en modelos de Tesla revela una distancia clara, ya que estas se mueven entre 200 y 260 Wh/kg. La propuesta de Chery presenta un nivel de autonomía más amplio y un comportamiento térmico más seguro.

Estos factores corrigen los límites habituales de los sistemas de electrolito líquido y aportan una base sólida para su futura implantación. Los informes señalan que la batería supera pruebas de perforación y daños sin riesgo de incendio.

La estabilidad del electrolito sólido reduce la posibilidad de fugas térmicas y permite diseños más complejos, lo que amplía las opciones para la arquitectura de los vehículos eléctricos que llegarán al mercado a partir de 2026.

Chery modifica el ritmo de la competencia global de baterías

La estimación de 1.300 kilómetros de autonomía crea un nuevo estándar para el sector. La cifra supera la marca actual del Lucid Air Grand Touring, que ronda los 800 kilómetros.

El análisis de Crisara destaca que este salto obliga a fabricantes consolidados a revisar su estrategia, ya que la propuesta china introduce una relación rendimiento-peso muy favorable.

El plan industrial de Chery prevé un programa piloto en 2026 y una producción a gran escala en 2027. Este calendario podría situar a la marca por delante de BYD y CATL, dos referentes del estado sólido en Asia.