BYD amplía la gama del Atto 2: añade la variante híbrida enchufable e incorpora la versión Comfort a la eléctrica

El gigante chino BYD, que cerrará el presente ejercicio como la automovilística líder en ventas de vehículos completamente eléctricos, acaba de incorporar dos nuevas versiones en el mercado español.

Se trata de la variante híbrida enchufable del BYD Atto 2, un vehículo del segmento B-SUV, así como su versión Comfort en su configuración completamente eléctrica.

Por poner las cosas en contexto, se trata del cuarto modelo más comercializado en España, de los nueve que tiene disponibles, por la multinacional china. Entre enero y octubre se han matriculado en el mercado patrio un total de 1.870 unidades de este modelo, cuya llegada al mercado se produjo en febrero de este año. Tan sólo le superan en ventas el Seal U, el Dolphin Surf y el Atto 3.

La versión híbrida enchufable del BYD Atto 2, denominada DM-i, se diferencia de su variante eléctrica en que es ligeramente más grande. Concretamente, su longitud crece 2 centímetros, hasta alcanzar los 4,33 metros.

La anchura se mantiene en los 1,83 metros, tiene una altura de 1,67 metros y una distancia entre ejes de 2,62 metros.

Los cambios de diseño con respecto a la versión eléctrica del Atto 2 incluyen una parrilla delantera más grande, elementos decorativos y la eliminación de los detalles de las rejillas laterales en el paragolpes delantero y el cambio de los emblemas en el portón trasero.

El sistema de propulsión está formado por un motor eléctrico, que cuenta con una autonomía de hasta 90 kilómetros, y un motor de gasolina Xiaoyun de 1,5 litros. En lo que a autonomía combinada se refiere, la versión Active alcanza los 930 kilómetros, mientras que en la Boost se alcanzan los 1.000 kilómetros.

Puesto de conducción del BYD Atto 2 DM-i BYD

En cuanto al equipamiento, la versión Active ofrece de serie pintura metalizada, llantas de aleación de 16 pulgadas, faros y pilotos traseros LED, retrovisores eléctricos, instrumentación digital de 8,8 pulgadas, sistema de infoentretenimiento de 12,8 pulgadas, cuatro puertos de carga USB tipo C y sensores de aparcamiento con cámara de visión trasera, entre otros.

Por su parte, la versión Boost añade unas llantas de aleación de 17 pulgadas, sensores de aparcamiento delanteros, cámara de 360 grados, asientos delanteros calefactables, volante calefactable, cristales traseros tintados, techo panorámico con cortinilla eléctrica. Esta versión también cuenta con la función V2L, que permite alimentar dispositivos externos con hasta 3,3 kW.

BYD ya ha abierto los pedidos de la versión híbrida enchufable del Atto 2 en España, cuyas primeras unidades está previsto que lleguen a comienzos de 2026.

En cuanto a las tarifas, la versión Active del Atto 2 híbrido enchufable parte de los 18.190 euros, con plan Moves III, achatarramiento y oferta de financiación por parte de BYD. Si se prefiere la versión Boost, el precio con promociones y campañas parte de los 20.190 euros.

Más autonomía para el eléctrico

Pero BYD también ha incorporado una nueva versión para su variante eléctrica. La versión Comfort, la más equipada de toda la gama del Atto 2, monta una batería de 64,8 kWh de capacidad. Esto permite ofrecer 118 kilómetros más de autonomía frente a las versiones Active y Boost.

Así las cosas, esta nueva versión ofrece una autonomía eléctrica en ciclo combinado de 430 kilómetros. Ahora bien, esta nueva batería también añade 150 kilos adicionales al peso del vehículo, el cual se sitúa en los 1.720 kilos.

BYD también ha incrementado la velocidad de carga del modelo. Ahora, la potencia de carga en la versión Comfort aumenta de los 65 a los 155 kWh. De esta manera, el modelo puede recargarse del 10% al 80% en 25 minutos, mientras que pasa del 30% al 80% en 19 minutos.

En cuanto a las diferencias estéticas entre la versión Comfort y las Active y Boost destaca que se han eliminado las rejillas de ventilación laterales de las puertas delanteras, al tiempo que hay diferentes insignias en el portón trasero.

Vista tres cuartos delantera del BYD Atto 2 Comfort BYD

En el interior, esta nueva versión también tiene el mayor volumen de maletero, con 450 litros de capacidad que pueden llegar hasta los 1.370 litros en caso de abatir los asientos traseros.

La instrumentación digital del modelo es de 8,8 pulgadas, mientras que el sistema de infoentretenimiento se sitúa en las 12,8 pulgadas. Los usuarios pueden mantener sus dispositivos digitales cargados gracias a múltiples tomas USB: dos puertos tipo C en la parte delantera (60 W y 18 W) y dos en la parte trasera (18 W), además de una base de carga inalámbrica para smartphones de 50 W en la consola central.

El equipamiento de serie de esta versión destaca por contar con llantas de aleación de 17 pulgadas, faros y pilotos traseros LED, retrovisores eléctricos y función V2L, entre otros.

El equipamiento de seguridad también se ha mejorado con la incorporación de un airbag central delantero, que se suma a los airbags del conductor y del acompañante y a los airbags laterales delanteros y de cortina.

La marca ya admite pedidos de esta nueva versión Comfort y su precio de partida, con descuentos y campañas ofrecidos por BYD, se sitúa en los 20.990 euros.