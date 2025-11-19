Esta popular marca europea de coches baja 5000 € el precio de su coche eléctrico y lo deja más barato que un coche chino
Citroën dinamiza el segmento de los coches eléctricos en España con una rebaja que deja al ë-C3 como uno de los modelos más accesibles frente a los rivales chinos.
Más información: Pascual y José, mecánicos, sobre el Tesla de segunda mano que más recomiendan: “Sigue siendo de las mejores compras en eléctrico”
La ofensiva de Citroën en España toma fuerza gracias a una rebaja histórica que sacude el mercado de los coches eléctricos pequeños. La marca francesa aplica un recorte de 5000 euros sobre su coche eléctrico ë-C3 y lo sitúa por debajo del coste de un coche chino como el Leapmotor T03.
El precio del coche eléctrico de Citroën frente a un coche chino
Según el medio especializado Car and Driver, el Citroën ë-C3 de 200 km y 82 CV queda en 16.950 euros, respecto a los 22.590 euros previos. La versión más completa, con 112 CV y autonomía de 320 km, baja también de unos 27.000 euros a aproximadamente 22.000 euros.
Esta caída deja al modelo francés por debajo de alternativas como el coche chino Leapmotor T03 o el Dacia Spring. Citroën confirma que la rebaja afecta a toda la gama, algo que obliga a plantear incluso la comparación con las variantes de combustión.
Importes de tarifa del Citroën en España
Además de los 5000 euros menos, el comprador puede añadir 7.000 euros del Moves III (con achatarramiento) y la deducción en el IRPF, que lo deja en 10000 euros menos.
Entonces, las cifras de Citroën eléctrico quedan de la siguiente manera:
-
Citroën ë-C3 You 200 km, 16.950 euros
-
Citroën ë-C3 You 320 km, 19.550 euros
-
Citroën ë-C3 Plus 200 km, 19.100 euros
-
Citroën ë-C3 Plus 320 km, 21.250 euros
-
Citroën ë-C3 Confort 320 km, 22.050 euros
El ë-C3 tiene 4,01 metros, espacio para cinco ocupantes y un maletero de 310 litros. La versión de 200 km integra una batería de 30 kWh y 82 CV, mientras que la de 320 km utiliza una de 43,8 kWh y 112 CV.
Características del Citroën ë-C3
El Citroën ë-C3 ofrece distintos niveles de equipamiento según sus versiones You, Plus, Max y Business.
Entre los elementos más destacados aparecen tapacubos de 16'', faros LED, Citroën Head-Up Display, conectividad para smartphones, suspensión Citroën Advanced Comfort, sensores de aparcamiento, climatización, cargador monofásico de 7,4 kW y cable de carga Modo 3.
Las variantes superiores añaden llantas de 17'', barras de techo, pantalla central de 10,25'', Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, asiento del conductor regulable, cámara trasera, retrovisores plegables y sistema de navegación 3D, además de una versión Business enfocada a profesionales.