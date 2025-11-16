Scotty Kilmer, experto en coches, queda impresionado con este Toyota de segunda mano: "Es como un Lexus pero más barato"

El reconocido Scotty Kilmer, experto en coches con un popular canal de YouTube, elogió un Toyota de segunda mano que, según él, ofrece la misma calidad que un Lexus más barato. Durante su análisis del Toyota Avalon 2008, el mecánico norteamericano destacó su fiabilidad, su bajo coste de mantenimiento y su rendimiento duradero. Para Kilmer, este sedán representa uno de los mayores aciertos de la marca japonesa en materia de lujo accesible y longevidad mecánica.

El Toyota Avalon sorprende al experto: lujo y fiabilidad a precio accesible

El especialista en coches valoró al Avalon 2008 como un coche con alma de Lexus y precio de utilitario. Asegura que utiliza el mismo motor V6 de 3.5 litros presente en modelos como el Camry o el Highlander, una mecánica de larga vida con cadena de distribución metálica y excelente resistencia al desgaste. “Tiene todo lo que hacía grande a Lexus antes de los motores turbo”, afirmó el técnico.

Entre los aspectos más destacados, Kilmer señaló varios puntos que, según su experiencia, lo convierten en una compra segura:

Motor V6 potente y fiable.

Interior cómodo con asientos de cuero y climatizador duradero.

Aire acondicionado eficaz.

Piezas disponibles y económicas.

Consumo razonable: entre 8 y 9 litros cada 100 km.

El experto destaca también que muchas piezas se comparten con otros modelos, lo que reduce drásticamente los costes de mantenimiento. “Un interruptor de ventanilla cuesta menos de 50 dólares en este Toyota, mientras que en un Lexus puede superar los 450”, señaló con ironía.

Lexus: el coche de segunda mano que mantiene la fiabilidad y el confort

Durante su revisión, Kilmer analizó un Avalon con más de 190.000 km y destacó que el motor seguía funcionando con suavidad. No detectó consumo de aceite ni fallos graves, solo pequeños desperfectos típicos de la edad, como fugas menores de aceite o sensores de presión agotados. “Nada que no se solucione con poco dinero”, explicó.

A diferencia de los modelos actuales con motores turbo o híbridos, el Avalon mantiene una mecánica sencilla y robusta. Según Kilmer, este tipo de construcción explica por qué muchos Toyota de esa época aún circulan sin problemas tras más de una década. “Un Avalon como este puede durar más que tus nietos si lo cuidas bien”, concluyó.