Israel, empresario, revela el truco perfecto para ahorrar miles de euros en Telepeaje en España

El telepeaje se ha convertido en un sistema esencial para transportistas y autónomos, pero según explicó Israel en el canal Rutas de Éxito, muy pocos aprovechan todo el potencial de ahorro que ofrece. El empresario aseguró que, cuando se gestiona correctamente, permite recortar miles de euros al año gracias a la integración de servicios como la geolocalización y la telemetría dentro del propio dispositivo, sin equipos adicionales ni instalaciones costosas.

Cómo funciona el telepeaje y por qué permite ahorrar tanto dinero

Israel detalló en su participación que el eje de su empresa es la gestión del telepeaje y que mantienen una relación directa con Telepas, proveedor del servicio. Subrayó que la principal ventaja para ahorrar está en que el dispositivo concentra varias funciones sin requerir montajes extra. “La geolocalización viene integrada en el propio dispositivo de telepeaje”, explicó, insistiendo en que esto evita gastos y simplifica toda la operativa diaria.

También aclaró que el transportista puede activar funciones como la telemetría sin realizar ninguna instalación adicional: “Yo estoy pagando mis peajes y, si lo decido, solo tengo que pedir que me activen el sistema”. Eso permite reducir llamadas, nerviosismo y tiempos muertos, ya que tanto la empresa como sus clientes pueden saber en todo momento dónde está el camión o si llegará dentro del horario previsto.

Además, destacó que la telemática debe adaptarse siempre a las necesidades de cada empresa. Su equipo, afirmó, ofrece soluciones compatibles entre sí para flotas pequeñas y grandes, evitando que el cliente tenga que cambiar su operativa para ajustarse a la tecnología.

El experto detalla cómo recuperar el IVA en viajes internacionales

En la misma conversación Israel explicó cómo funciona la recuperación del IVA para quienes pagan impuestos en autopistas o repostajes europeos pero facturan a clientes en España. Recordó que estos importes, que pueden llegar al 20% en Francia o al 23% en Italia y Portugal, son recuperables porque no existe compensación con IVA repercutido nacional.

Detalló que su empresa presenta estas devoluciones a través de una oficina en Austria, mientras que la gestión documental se trabaja desde España. Insistió en que este proceso debe ser “total y absolutamente transparente”, ya que se trata del dinero del cliente, y recordó que cada empresa puede comprobar el estado de sus expedientes en el portal de Hacienda con su firma digital.

Añadió que algunos casos llegan con listados mal elaborados, lo que complica el trámite, y recordó que administraciones como la francesa pueden abrir inspecciones. Por eso, recomendó trabajar con equipos que tengan experiencia real preparando estos expedientes para evitar problemas y asegurar que todo se presente en tiempo y forma.