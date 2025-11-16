Un ingeniero en automoción sobre cómo cuidar el motor de un coche eléctrico: “Los pisotones fuertes van a cascar rodamientos”

El cuidado del motor en los coches eléctricos sigue generando dudas entre los conductores, especialmente porque estos sistemas funcionan con un tipo de esfuerzo mecánico diferente al de los vehículos de combustión. Una de las consultas más habituales tiene que ver con qué componentes sufren más y qué hábitos de conducción acortan su vida útil. En el canal de YouTube Victric, un ingeniero especializado resolvió varias preguntas de usuarios y dejó claro cuál es el punto más delicado del motor eléctrico.

Los pequeños detalles que desgastan el motor

Según explicó José durante la sesión, los motores eléctricos entregan todo su par prácticamente desde una sola revolución, algo que influye directamente en ciertos elementos internos.

Este comportamiento hace que determinadas prácticas de conducción, habituales en coches tradicionales, puedan resultar más dañinas en un eléctrico. Por ello, insistió en que adaptar el estilo de conducción es esencial para evitar reparaciones prematuras.

El experto advirtió de que muchas de las averías recientes están relacionadas precisamente con este exceso de par aplicado de golpe. Detalló que una parte de los conductores acelera de forma intensa, repitiendo los mismos hábitos que tendrían en un coche convencional sin ser conscientes de las consecuencias que ello genera. Por este motivo, afirmó que los rodamientos se han convertido en una de las intervenciones más frecuentes en talleres especializados.

Además, señaló que los fabricantes ya han empezado a corregir estas situaciones en modelos más recientes. En algunos casos, explicó, se han introducido rodamientos de mayor calidad o se han actualizado versiones reduciendo el par motor para evitar sustituciones en garantía.

Por qué los rodamientos sufren más en un motor eléctrico

El ingeniero lo resumió de forma muy directa: “Los motores eléctricos tienen mucho par, tienen el par máximo a una revolución y los pisotones fuertes van a cascar rodamientos”. Según dijo, esto se aprecia sobre todo en vehículos anteriores a 2020, donde las sustituciones por desgaste se repiten con mayor frecuencia.

En cuanto a costes, indicó que la reparación puede variar según cada modelo y taller, pero situó un rango razonable entre 100 y 200 euros para la sustitución de dos rodamientos en vehículos de marcas como Kia, Hyundai o Renault.

Durante el vídeo también respondió a preguntas sobre el diagnóstico de baterías fuera del vehículo. Explicó que ya existen equipos capaces de leer el estado de salud registrado por el BMS incluso cuando la batería está desmontada, y que en algunos casos se pueden hacer lecturas con aplicaciones libres de la Play Store utilizando conectores originales o conociendo el pineado adecuado.

El experto abordó igualmente el cuidado de las baterías LFP, recordando que algunos fabricantes recomiendan cargar al 100% al menos una vez por semana o realizar descargas profundas de forma ocasional. Añadió que las desviaciones entre celdas suelen ser mínimas y que el BMS trabaja en base a “veces”, contabilizando cargas, condiciones y temperaturas para mantener un voltaje equilibrado, más que en función de un tiempo concreto de calibración.