Ángel Gaitán despide a un empleado por llegar ebrio al trabajo y dice que no lo va a indemnizar: "El p...alcohol"

Ángel Gaitán explicó en sus redes una situación que le obligó a tomar una dura decisión dentro de su empresa. Un trabajador regresó al taller en estado de embriaguez después de beber durante la comida, justo antes de manejar herramientas y maquinaria pesada. El mecánico contó en sus redes sociales que no podía permitir algo así por seguridad y envió al empleado a casa, aunque la historia no terminó ahí. Tras una conversación fallida por teléfono y la admisión del trabajador de que seguía en un bar, el empresario optó por un despido disciplinario.

El incidente que detonó la decisión de Ángel Gaitán

Gaitán relató que todo empezó cuando el empleado regresó del descanso con síntomas evidentes de haber consumido alcohol. En su taller se manejan herramientas peligrosas y la situación le pareció inasumible. Tras enviarlo a casa, el trabajador preguntó si sería despedido, pero Gaitán prefirió que reflexionara antes de tomar una decisión definitiva.

Horas después, el empleado volvió a contactarlo para pedir otra oportunidad. En ese punto, Gaitán decidió reunirse al día siguiente para aclarar lo ocurrido, aunque dejó claro que ese comportamiento no podía repetirse en ningún caso.

El relato continuó con una serie de mensajes que el trabajador envió por WhatsApp y borró poco después. Gaitán trató de hablar con él por teléfono y notó que seguía afectado por el alcohol. Para salir de dudas, le propuso someterse a un control con alcoholímetro.

En ese tramo se produjo el desenlace: el trabajador aceptó hacer la prueba, pero minutos después reconoció que estaba en un bar y pidió no seguir con la conversación.

Tras este último episodio, el mecánico tomó la decisión de despedirlo de forma disciplinaria y que no le pagaría indemnización. Afirmó que no podía poner en peligro al resto del equipo ni al propio trabajador.

“El puto alcohol”: la frase que dejó huella entre sus seguidores

Gaitán expresó su frustración con una frase directa que compartió con todos sus seguidores: “El puto alcohol una vez más, no es la primera vez que tengo problemas con empleados por este tema”.

El empresario añadió que, tras el despido, ha abierto un proceso para incorporar a dos nuevos albañiles para continuar con las obras que estaba realizando.