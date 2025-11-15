Jorge, mecánico, sobre la marca de coches de bajo costo que recomienda comprar: “La veo fácil y accesible”

El Leapmotor T03 se está consolidando como una de las opciones más interesantes entre los coches eléctricos de bajo costo. Según el mecánico especializado en vehículos eléctricos Jorge, este modelo destaca por ser “fácil, accesible y con una electrónica que recuerda mucho al Dacia Spring”, lo que lo convierte en una alternativa práctica y económica para quienes buscan fiabilidad sin complicaciones.

El Leapmotor T03, un candidato a líder en ventas

Durante una charla en el canal de YouTube Victric, Jorge explicó que el T03 le parece una propuesta con gran potencial dentro del segmento eléctrico asequible. “Tiene toda la pinta de ser un coche que se venderá como churros”, aseguró, al destacar que ofrece buena calidad, precio competitivo y autonomía decente. Según comentó, las casas oficiales ya cuentan con máquinas de diagnóstico específicas y un sistema de recambios preparado, lo que para él demuestra que el grupo Stellantis está apostando fuerte por la marca.

Aunque reconoce que la homologación inicial tuvo complicaciones, confía en su expansión: “Ya he visto sus máquinas de diagnosis y su sistema de carga; si Stellantis da el do de pecho, puede convertirse en un éxito”. Para Jorge, el T03 encarna lo que muchos buscan en un coche eléctrico urbano: sencillez, fiabilidad y bajo coste de mantenimiento.

Los eléctricos más fáciles de reparar, según un experto

Preguntado por los modelos más reparables, Jorge fue tajante: “Eléctricos fáciles de reparar, ninguno. Todos tienen su complejidad”. Sin embargo, admitió que, con conocimientos, algunos resultan más manejables que otros. “Quizás Nissan, porque lo conocemos tanto y deja más hueco para trabajar”, señaló. En cambio, descartó la posibilidad de usar recambios de marca blanca: “Olvídate. En sistemas eléctricos, la gama blanca no existe”.

También abordó los problemas comunes de software que enfrentan los grupos que producen en masa bajo plataformas compartidas, como Stellantis o Volkswagen, aunque valoró positivamente que eso abarate las piezas: “No son caros los recambios, incluso fuera de garantía, una unidad de carga ronda los 1.600 euros, mucho menos que en otras marcas”.

MG, híbridos enchufables y futuro de las baterías

Sobre MG, Jorge sostuvo que sus híbridos enchufables son lo mejor de la marca, destacando su eficiencia y facilidad de reparación: “Van muy bien, son robustos y sencillos de mantener”. Explicó que aún no llegan muchos MG a su taller porque “siguen en garantía”, pero confía en verlos más adelante fuera del circuito oficial.

También habló del futuro de las baterías, defendiendo las LFP como las más seguras: “Todavía no he conseguido hacerlas arder; son muy estables siempre que estén montadas en el coche”. Cerró con un consejo claro para compradores de eléctricos usados: “Cuantos más años tenga el modelo, mejor; así hay más información y experiencias en foros y grupos de usuarios”.