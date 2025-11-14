Un experto no se corta y desmiente el mito del gasto de los coches eléctricos: "Puedes ahorrar fácilmente entre 1.500 y 2.000 euros"

El auge de los coches eléctricos en España ha despertado todo tipo de opiniones sobre su mantenimiento y su supuesto alto gasto. Frente a este debate, un experto en automoción de GT Autos, ha querido aclarar el panorama y desmiente el mito que aún circula entre muchos conductores: los vehículos eléctricos no solo cuestan menos en mantenimiento, también permiten ahorrar entre 1.500 y 2.000 euros al año.

Los coches eléctricos cuestan menos de mantener: la respuesta del experto

Según el análisis de Valentín Campos para GT Autos, “el mantenimiento anual de un VE puede suponer entre un 40 % y un 50 % menos que un coche de gasolina o diésel”.

El estudio explica que el mantenimiento mecánico de estos vehículos se limita a revisiones básicas del sistema eléctrico y a componentes como frenos, neumáticos o baterías. Al no necesitar filtros de aceite, correas de distribución o bujías, los costes y los tiempos de taller bajan notablemente.

En una comparativa real entre un Renault Zoe eléctrico y un Renault Clio gasolina, el primero registra un coste anual estimado de 270 euros, frente a los 535 euros del segundo. Además, cargar un coche eléctrico en casa cuesta entre 1,5 y 3 euros cada 100 km, mientras que recorrer la misma distancia con gasolina asciende a unos 10 euros.

Entre los factores que reducen el gasto, Campos destaca:

Revisión mecánica más sencilla y rápida.

Menor desgaste en frenos y neumáticos.

Exenciones fiscales en el Impuesto de Matriculación y bonificaciones en el IVTM.

Subvenciones del Plan MOVES III, con ayudas de hasta 7.000 euros.

En España el mito del gasto de los coches eléctricos pierde fuerza

El informe destaca que el ahorro anual real frente a un coche de combustión puede alcanzar entre 1.500 y 2.000 euros, dependiendo del uso y del modelo.

También hay que recordar que, en España, los coches eléctricos disfrutan de exenciones en el Impuesto de Matriculación, bonificaciones en el IVTM y subvenciones del Plan MOVES III de hasta 7.000 euros, lo que los vuelve más rentables

Campos subraya que muchos conductores todavía desconocen estos datos y que el mito del gasto elevado “no se sostiene” frente a la evidencia del ahorro. Hoy en día, un vehículo eléctrico no solo reduce emisiones, sino que es una opción económicamente más ventajosa a medio y largo plazo.