Álvaro, empresario de 21 años: "Fuera de España puedes comprar un coche por 5.000 € que aquí cuesta 8.500"

Comprar un coche en el exterior puede resultar mucho más económico que hacerlo dentro de España. Así lo aseguró Álvaro, un joven empresario de 21 años especializado en automoción y fundador de Scuderia Viondi, quien explicó en un vídeo de TikTok las enormes diferencias de precios que existen entre el mercado español y el de otros países europeos.

Los coches más baratos fuera de España

Álvaro mostró varios ejemplos concretos para mostrar esta diferencia de precios. Según detalló, un Volkswagen Golf Box 6, que en otros países europeos puede encontrarse por unos 5.000 euros, se vende en España por 8.500 euros, e incluso puede superar los 12.000 euros en algunos concesionarios.



Otro caso que mencionó fue el de un Seat León disponible en Alemania por 4.999 euros, mientras que en el mercado nacional su precio ronda los 7.500 euros. Incluso sumando los costes de envío, homologación e importación, el empresario aseguró que el ahorro sigue siendo notable: el coche acabaría costando unos 6.000 euros, lo que deja un margen de beneficio de alrededor de 1.500 euros.

Un BMW por menos de la mitad en el extranjero

El ejemplo más sorprendente que compartió fue el de un BMW 645 CI con motor 4.4, disponible fuera del país por apenas 4.500 euros. En España, el mismo modelo puede encontrarse por más de 16.000 euros, una diferencia superior al doble.



Igualmente, el empresario advirtió que este tipo de operaciones requieren precaución. Antes de importar un coche, es necesario comprobar su procedencia, kilometraje real y costes de transporte y matriculación. “Es una opción rentable, pero hay que tener cuidado de no caer en estafas”, señaló.

Crece el interés por importar vehículos

Cada vez más españoles se animan a explorar el mercado internacional para comprar coches de segunda mano. El auge de las plataformas online y los servicios de importación han hecho que el proceso sea más accesible, especialmente en países como Alemania.

"En el exterior puedes comprar un coche por 5.000 euros que aquí cuesta 8.500. La diferencia es enorme y merece la pena informarse antes de pagar de más", resume el empresario.