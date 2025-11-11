El mercado de recambios para el automóvil crece un 7,3% en 2024 hasta alcanzar los 12.440 millones de euros

El mercado de recambios para el automóvil mantiene su tendencia alcista. Ahora bien, su crecimiento se ha moderado respecto a años anteriores. Así las cosas, si en 2021 y 2022 los crecimientos superaron el 10%, en 2023 y 2024 estos se situaron en el entorno del 7%.

El año pasado, el volumen de negocio se situó en los 12.440 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 7,3% en comparación con el ejercicio anterior, según datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa.

El segmento de recambio libre fue el que contabilizó un mayor crecimiento, alcanzando los 9.540 millones de euros tras aumentar un 7,4%. Por su parte, el recambio de original o de marca registró una subida del 6,8%, situándose en 2.900 millones.

De esta manera, el segmento del recambio libre aporta más de tres de cada cuatro euros al mercado de recambios del automóvil.

Entre los factores que explican el crecimiento de la demanda de recambios destacan el aumento del parque automovilístico, que alcanzó los 36,24 millones de unidades a finales de 2024, y el envejecimiento progresivo del mismo, con más del 25% de los vehículos superando los 20 años.

De hecho, cabe recordar que España tiene uno de los parques automovilísticos más envejecidos de la Unión Europea, con una edad media de 14,5 años.

En lo que a estructura del mercado se refiere, los talleres de reparación se mantienen como el principal canal de distribución, al acaparar el 59% de las ventas de recambios a clientes finales.

Tras ellos se sitúan las redes oficiales de distribución de automóviles, con el 24% de las ventas, y los autocentros, con un 5,6% de las ventas.

En el caso del mercado de recambio libre, también los talleres no oficiales participan mayoritariamente en las ventas a clientes finales, canalizando el 69,5% de las ventas, seguidos por los servicios oficiales (9,4%) y los autocentros (7,1%).

Por su parte, el recambio de marca presenta una mayor concentración de las ventas finales en concesionarios y subconcesionarios, representando conjuntamente más del 70% de las ventas a cliente final.