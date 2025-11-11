Una experta mecánica de España revela el proceso de importación, paso a paso, de su coche de segunda mano desde Alemania

La mecánica e influencer Irati Etxandi detalló en su video de TikTok cómo importó su coche de segunda mano desde Alemania. Irati Etxandi

La experta en mecánica y electromecánica de coches, Irati Etxandi, compartió un video de TikTok en el que explica cómo llevó a cabo el proceso de importación paso a paso de su coche de segunda mano desde Alemania. La influencer mostró con detalle cómo gestionó la búsqueda, los trámites y los cuidados necesarios antes de traer el vehículo a España.

El proceso de importación que Irati Etxandi siguió desde Alemania a España

La mecánica contó que decidió confiar en “unos grandes expertos para buscar la unidad perfecta de mi querido TCR”, aunque quiso explicar el proceso de importación completo para quienes prefieran hacerlo por su cuenta.

Según relató, el primer paso fue revisar distintas páginas de coches y comparar opciones. “Lo de mirar coches ya sabemos cómo va: ves lo que te encaja, preguntas si tienen facturas y qué mantenimientos le han hecho”, explicó.

Etxandi recalcó que lo más importante antes de viajar es verificar el estado real del vehículo. “Lo que no iba a faltar antes de ir a ver el coche es sacarle un informe”, señaló. En su caso, el informe confirmó que todo estaba correcto, aunque recordó que estas herramientas pueden detectar si se han bajado los kilómetros, si el coche sufrió golpes o incluso si fue robado o usado como taxi.

Paso a paso para traer un coche importado desde Alemania

Una vez elegido el vehículo, la experta aclaró que quedan los últimos pasos. Primero hay que pagar el coche, traerlo a España con placas temporales o mediante transporte, y luego completar los trámites de homologación individual, ITV de importación, impuestos y matriculación en la DGT.

La mecánica insistió en que revisar a fondo cualquier coche de segunda mano, sea o no de importación, evita problemas futuros y puede representar un verdadero ahorro. “Hay que asegurarse de que esté en perfecto estado antes de comprarlo”, advirtió.