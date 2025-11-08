Una experta en automoción de KIA España desmiente mitos sobre los coches eléctricos: "Del 10% al 80% en 18 minutos" Kia España

Una experta en automoción de KIA España aclaró varias dudas que todavía circulan sobre los coches eléctricos. En un reciente vídeo, publicado en el TikTok oficial de KIA España, la especialista se propuso desmentir mitos que generan confusión entre los conductores sobre la batería y la autonomía de estos vehículos, con datos concretos sobre tiempos de carga y rendimiento.

¿Cuánto tarda realmente en cargarse un coche eléctrico KIA?

La experta en automoción se centró en desmentir el mito de que los coches eléctricos tardan una eternidad en cargarse. En palabras textuales, explicó que, por ejemplo, “La carga ultrarrápida en nuestro KIA EV6 te permite pasar del diez al ochenta por ciento de autonomía en tan solo dieciocho minutos.”

Además, detalló que el KIA EV3 completa la carga en treinta y un minutos, mientras que el KIA EV9 lo hace en veinticuatro minutos. De esta forma, una parada breve en carretera es suficiente para recuperar la autonomía necesaria y continuar el viaje sin demoras.

Con estas cifras, la marca KIA España desmiente una de las principales preocupaciones de quienes aún dudan en dar el salto a la movilidad eléctrica y cuidar el medioambiente.

Otros mitos sobre los coches eléctricos que conviene desmentir

Aunque el tiempo de carga suele acaparar la atención, hay más mitos sobre los coches eléctricos que conviene aclarar: