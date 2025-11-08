Un empresario y mecánico de coches clásicos acaba en prisión: "Estafó a clientes por 1,27 millones de euros"

El caso de Andrés “Manny” López ha sacudido al mundo del motor en Estados Unidos. Este supuesto restaurador de coches clásicos fue sentenciado a casi tres años de prisión federal tras descubrirse una red de estafas que afectó a clientes en distintos puntos del país. Detrás de una fachada de experto en mecánica y restauración, López tejió un esquema fraudulento que le permitió quedarse con más de 1,37 millones de dólares, equivalentes a 1,27 millones de euros.

El falso mecánico prometió coches que nunca existieron

Durante años, López se ganó la confianza de sus víctimas prometiendo restauraciones exclusivas e importaciones de modelos únicos. Pedía grandes sumas por adelantado, asegurando que los coches estaban “en fase de pintura” o que las piezas ya habían sido encargadas. Pero, en realidad, nada de eso era cierto.

Uno de los afectados, un empresario de Misuri, pagó más de 200.000 dólares por la supuesta restauración del coche de su infancia. Durante meses recibió fotos falsas del proceso, tomadas de internet o de talleres ajenos.

Un año después, López desapareció sin dejar rastro.

Un “profesional” con varios alias y talleres falsos

Según la investigación del Departamento de Justicia, López operaba bajo distintos nombres en Arizona, Misuri, Texas y California, abriendo y cerrando talleres para esquivar las denuncias. Con el dinero de los clientes financiaba una vida de lujo, comprando relojes, coches deportivos y viajando por todo el país.

El juez que dictó la sentencia lo definió como “un estafador profesional que explotó la pasión de la gente por los coches para enriquecerse”. Además de la cárcel, deberá devolver el dinero robado, aunque las autoridades reconocen que gran parte ya ha desaparecido.

Lecciones para conductores y coleccionistas

Expertos del sector recomiendan extremar la precaución antes de dejar un coche en manos de un taller desconocido.

Es clave comprobar su registro oficial, exigir presupuestos por escrito y desconfiar de las ofertas demasiado atractivas.