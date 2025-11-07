Ángel, emprendedor, sobre cuánto puede ganar en el mundo de las VTC: “Es un rendimiento neto de unos 60.000 euros al año”

El negocio de las VTC en España vive un momento de expansión que pocos imaginaban hace una década. En ese escenario, Ángel, empresario al frente de VIP Services Mallorca, explicó cómo este modelo se ha convertido en una inversión rentable, especialmente en zonas con alta demanda turística. Su visión combina experiencia directa, estrategia empresarial y una gestión que prioriza la calidad del servicio por encima del volumen.

Del lujo al transporte personalizado

De acuerdo con Ángel, en una plática con el youtuber Adrián G. Martin, la empresa nació como un servicio de conserjería de lujo que ofrecía desde alquileres de villas hasta transfers privados.

Sin embargo, Ángel y su socio detectaron una oportunidad clara: “Uno de los servicios más solicitados era el transporte al aeropuerto o a los yates. Decidimos integrar esa parte y obtener nuestra propia licencia para controlar la calidad y los márgenes”.

Así surgió VIP Services Mallorca, que hoy ofrece traslados para clientes de alto nivel, futbolistas, empresarios y figuras del entretenimiento. “Nos interesa más la fidelización que el servicio puntual. Muchos de nuestros clientes repiten cada año”, explicó.

Licencias, inversión y rentabilidad

Según Ángel, en Baleares, una licencia de VTC puede costar entre 100.000 y 120.000 euros, cifra que refleja la alta demanda del sector. Sin embargo, la inversión se recupera en dos años y medio, generando un rendimiento neto anual de unos 60.000 euros. Todo depende, dijo, del modelo de gestión elegido: operar directamente, alquilar la licencia o integrarse con plataformas como Uber o Cabify.

“Cada opción tiene sus ventajas, pero si trabajas con marca propia y clientes fieles, el margen es mucho mayor”, señaló. Su empresa mantiene una flota de entre dos y tres vehículos durante todo el año, sin recurrir a despidos estacionales, algo que considera clave para conservar la calidad del servicio.

Competencia y visión del futuro

Sobre la llamada “guerra” entre taxis y VTC, Ángel fue claro: “La competencia siempre beneficia al usuario final. Gracias a eso, todos hemos tenido que mejorar”. También destacó el auge del turismo de lujo en Mallorca y el impacto positivo de los vuelos directos con Estados Unidos, que han ampliado la clientela internacional.

“Es un negocio exigente, pero estable”, concluyó. “Con buena gestión, vehículos nuevos y servicio constante, una licencia VTC puede ser una inversión más rentable de lo que muchos imaginan”.