Un taxista en España revela el coche de segunda mano más fiable para trabajar: “He hecho 400.000 km sin una sola avería”

De híbrido a eléctrico. Así resumió Enrique, un veterano taxista, la transición que está viviendo el sector. Él conduce un Toyota Auris híbrido de 2016 con casi 400.000 kilómetros, un modelo que, según contó, sigue funcionando “sin ningún problema”. Su experiencia desmonta la idea de que los coches de segunda mano no pueden rendir al máximo en entornos tan exigentes como el taxi: “Son coches fiables, de 400.000 o 500.000 km sin fallar”.

El Toyota Auris, la joya silenciosa del taxi español

Enrique representa a toda una generación de taxistas que apostaron por los híbridos de Toyota como una inversión segura. Desde los Prius y Prius Plus hasta los Auris o los más recientes Corolla, todos destacan por su durabilidad y su bajo coste de mantenimiento.

“El mío tiene la batería original y nunca ha tenido averías graves”, explicó Enrique, que solo realiza cambios de aceite y filtros cada 15.000 kilómetros en un taller independiente para ahorrar costes. Su testimonio, al canal de YouTube Victric, confirmó lo que muchos en el gremio comentan: los híbridos japoneses resisten sin que el taller se convierta en un quebradero de cabeza.

Aun así, reconoció que el futuro ya apunta hacia lo eléctrico. “A día de hoy sigo prefiriendo el híbrido, pero es cuestión de tiempo”, comentó. La autonomía y la disponibilidad de puntos de carga siguen siendo los principales frenos para dar el salto completo a los eléctricos, aunque algunos compañeros ya lo han hecho.

De Toyota a Tesla: la nueva generación de taxis

Uno de ellos es Noé, que cambió su Auris híbrido con casi 400.000 km por un Tesla Model 3 Highland. “Lo mejor es no tener que ir al taller ni a la gasolinera cada tres días”, comentó satisfecho. Carga el coche en casa cada noche y asegura que la comodidad, el silencio y la respuesta del vehículo no tienen comparación con su antiguo híbrido.

Sin embargo, no todos ven el cambio tan claro. “Los talleres de eléctricos son carísimos”, advirtió Carmelo, otro taxista con un Tesla Model Y. Explicó que la mano de obra puede costar más de 120 euros por hora, aunque aclara que apenas necesita mantenimiento.

Otros compañeros, como Rafael, destacaron que los eléctricos “son una gozada”, pero admitieron que todavía faltan cargadores rápidos en muchas rutas. “Si haces un viaje largo, a veces tienes que parar a cargar y eso retrasa el trabajo”, comentó.

Skoda, BMW y las marcas chinas: alternativas con futuro

Más allá de Toyota y Tesla, hay quienes han encontrado un equilibrio en opciones intermedias. Eusebio, por ejemplo, conduce un Skoda Enyaq 80 totalmente eléctrico con 260.000 km y asegura no haber gastado “ni un euro” en reparaciones. “Solo he cambiado las ruedas y el agua del limpiaparabrisas”, dijo entre risas. La batería apenas ha perdido un 7% de autonomía en dos años y la garantía se mantiene firme.

También hay espacio para las marcas premium. Alberto y Rafa, taxistas con BMW i4, valoran la comodidad y la calidad del vehículo, aunque reconocen que los costes de mantenimiento “no son baratos”. Aun así, consideran que el confort, la estabilidad y la dirección compensan la inversión.

En el horizonte aparecen los fabricantes chinos como BYD, que comienzan a ganar terreno en el mercado europeo. “Si demuestran fiabilidad, muchos estaríamos dispuestos a cambiar”, coincidieron varios de los conductores entrevistados.