Esto es lo que debes saber, según el Misterio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para alquilar un coche en España Freepik

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 detalla una serie de pautas que toda persona debería tener presentes al alquilar un coche en España. Estas indicaciones del Gobierno español ayudan a evitar cargos ocultos, malentendidos en los contratos y posibles conflictos con las empresas de alquiler.

Recomendaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para alquilar un coche

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recomienda comparar ofertas y condiciones antes de decidir dónde alquilar un coche. El precio debe incluir todos los cargos obligatorios, como el seguro de responsabilidad civil o el suplemento por conductor joven. Es fundamental revisar la forma de pago, el depósito de seguridad, los gastos de combustible y las condiciones del seguro.

Antes de firmar, la empresa tiene que entregar un presupuesto sin compromiso que detalle la fecha y lugar de entrega y devolución, los datos de contacto, el modelo y categoría del coche, los servicios contratados y el precio total con IVA. Si el modelo reservado no está disponible, se debe ofrecer otro de igual o superior categoría sin aumentar el coste.

4 consejos prácticos para evitar inconvenientes a la hora de alquilar un coche en España

Exija que los posibles daños o arañazos se registren por escrito antes de recoger el vehículo.

Compruebe que el seguro obligatorio esté incluido en el precio final.

Elija la política de combustible “lleno/lleno” para tener un coste transparente.

Devuelva el coche con tiempo y en presencia de personal de la empresa.

Qué hacer si hay daños o necesitas reclamar tras devolver el coche

El Gobierno español aconseja entregar el vehículo en la fecha y hora acordadas. Si surgen discrepancias sobre daños, la compañía debe aportar pruebas antes de realizar cargos adicionales. En caso de conflicto, se puede presentar una reclamación primero ante el servicio de atención al cliente y, si no se obtiene respuesta, ante los organismos de Consumo o las oficinas municipales correspondientes.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recuerda que todas las empresas deben disponer de hojas de reclamaciones y que las personas consumidoras tienen derecho a utilizarlas para defender sus intereses.