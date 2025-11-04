Ford y Octopus Energy amplían a España su alianza europea: hasta 10.000 kilómetros de cargas gratuitas en casa

La automovilística norteamericana Ford y la energética británica Octopus Energy han ampliado a España su alianza estratégica para impulsar la movilidad eléctrica inteligente y 100% verde.

Si a principios de septiembre ambas multinacionales firmaron un acuerdo para ofrecer más comodidad y valor en su red de recarga pública, ahora esta alianza se amplía a España, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

Dicha alianza se sustenta en conectar los vehículos eléctricos de Ford con las soluciones inteligentes de Octopus Energy, tanto para la recarga doméstica como la pública.

Gracias a este acuerdo, los clientes de Ford podrán optimizar la recarga de sus vehículos con Intelligent Octopus Go, una tarifa inteligente que la compañía ofrece para el mercado español.

Esta conecta directamente con el vehículo o con el cargador doméstico para programar automáticamente la recarga en las horas más baratas y verdes del día, permitiendo disfrutar de hasta seis horas de electricidad a precios reducidos durante la noche.

Además, los nuevos clientes que adquieran un vehículo eléctrico Ford y contraten Octopus Energy podrán disfrutar de 10.000 kilómetros de carga gratuita en casa, equivalentes a una bonificación máxima de 123 euros.

Dicha oferta no incluye compromiso de permanencia y es compatible con todas las tarifas de la compañía.

Jesús Alonso, presidente y consejero delegado de Ford España, ha explicado que "esta ampliación de nuestra colaboración con Octopus Energy en España es una clara demostración de la firme apuesta de Ford por la electrificación y por hacer que la transición a la movilidad eléctrica sea lo más sencilla y beneficiosa posible para nuestros clientes".

Roberto Giner, consejero delegado de Octopus Energy, ha añadido que "con esta integración, los clientes de Ford podrán disfrutar de energía 100 % verde, precios justos y una experiencia de carga sin complicaciones, tanto en casa como en carretera".

Red de recarga más grande de Europa

Como parte de esta colaboración, los conductores también tendrán acceso a Octopus Electroverse.

Se trata de la red de recarga pública más grande de Europa, con más de un millón de puntos de carga disponibles.

Dicha plataforma conecta las redes de Acciona, Atlante, edp, Electra, Eranovum, Iberdrola, Ionity, Powerdot, TotalEnergies, Wenea y Zunder, entre otras.

El acuerdo refuerza la solución Power Promise de Ford, orientada a hacer la electrificación más accesible y práctica para los usuarios. Asimismo, esta alianza consolida el papel de Octopus Energy como socio tecnológico y de referencia de Ford.