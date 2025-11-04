Alquileres de coche en España: cuánto dinero sale alquilar un Tesla

El renting de coches eléctricos en España sigue ganando popularidad, y el Tesla Model 3 es un modelo que muchísimas personas quieren probar. Según datos del portal Total Renting, acceder a este vehículo de alta gama con prestaciones premium tiene un coste mensual que varía según el kilometraje contratado, con todos los servicios incluidos.

Cuánto cuesta alquilar un Tesla Model 3 en España

El Tesla Model 3 Gran Autonomía RWD puede alquilarse desde 685 euros al mes más IVA en un contrato de 48 meses y 10.000 kilómetros anuales. La tarifa sube progresivamente según el kilometraje:

15.000 km: 715 €/mes + IVA

20.000 km: 735 €/mes + IVA

25.000 km: 759 €/mes + IVA

30.000 km: 785 €/mes + IVA

35.000 km: 805 €/mes + IVA

Estas cuotas incluyen seguro a todo riesgo, mantenimiento, asistencia en carretera, cambio de neumáticos y entrega a domicilio, entre otros beneficios. Además, no requiere entrada inicial y permite deducir impuestos, lo que lo convierte en una alternativa práctica tanto para particulares como para empresas.

Qué incluye el renting del Tesla Model 3

Entre los servicios destacados se incluyen:

Reparación y mantenimiento oficial Tesla

Vehículo de preentrega

Seguro integral

Cambio de neumáticos según contrato

Asistencia en carretera 24/7

El contrato también permite devolver, cambiar o quedarse con el coche al finalizar los 48 meses, una flexibilidad que muchos conductores valoran frente a la compra tradicional.

Prestaciones y equipamiento del Tesla Model 3

El Tesla Model 3 Gran Autonomía RWD cuenta con un diseño moderno y minimalista. Incluye llantas Photon de 18 pulgadas, techo panorámico de cristal, pantalla central de 15,4 pulgadas, sistema de sonido premium con 17 altavoces y asientos calefactados y ventilados.

En cuanto a rendimiento, ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5 segundos, una velocidad máxima de 201 km/h y 425 litros de capacidad de carga, todo con tracción trasera y cero emisiones locales.