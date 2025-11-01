Tesla cortocircuita en Europa: sus ventas caen un 28% y sólo aportan el 14% de sus entregas mundiales hasta septiembre

El periplo político de Elon Musk en la Administración Trump lastrará el desempeño de Tesla este ejercicio. Tanto, que la automovilística estadounidense va camino de cerrar su segundo año consecutivo con recortes en las ventas.

Ya no sólo es que BYD le haya superado como líder mundial en la venta de vehículos eléctricos, que también, sino que donde más se ha notado este mal desempeño es en Europa.

La firma con sede en Texas (EEUU) comercializó en los nueve primeros meses del año un total de 1.247.902 vehículos eléctricos, lo que equivale a un descenso del 3,5% en la comparativa interanual.

La situación en Europa es más grave. Si el mercado del vehículo eléctrico creció un 25,4% hasta septiembre, con un total de 1.796.688 unidades comercializadas, Tesla recortó sus entregas un 28,5%, con 173.694 unidades.

Con todo, la compañía acapara el 9,6% del mercado europeo de coches eléctricos. Una cifra nada desdeñable.

Ahora bien, el peso de las ventas que aporta el Viejo Continente al total de las entregas que hace la compañía de Elon Musk disminuyó de un año a otro.

Así, la cuota que aporta el mercado europeo se sitúa en el 13,9%, lo que supone una caída de 5,3 puntos porcentuales frente a los nueve primeros meses de 2024.

VW, líder del mercado europeo

El liderato del mercado automovilístico en Europa lo tiene el Grupo Volkswagen. El gigante alemán del automóvil entregó en Europa 522.600 modelos eléctricos entre enero y septiembre, lo que supone un 78,2% más frente al mismo periodo del año anterior.

No es de extrañar, pues el consorcio automovilístico alemán posee hasta cinco enseñas distintas que cuentan con una nutrida gama de modelos eléctricos. Una situación de la que no dispone Tesla, pues tan sólo comercializa una gama de cuatro modelos.

Así las cosas, el Grupo Volkswagen acapara el 29% de las ventas de modelos eléctricos que se realizan en el Viejo Continente. Dicho de otro modo, tres veces más que Tesla.

Cabe recordar que el Grupo Volkswagen también es líder indiscutible del mercado europeo. En los tres primeros trimestres comercializó 2.654.576 vehículos, un 4,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto le permite acaparar una cuota de mercado del 26,7%, hasta 0,7 puntos porcentuales en la comparativa interanual.

Pese a ello, el consorcio automovilístico alemán no atraviesa su mejor momento financiero.

El Grupo Volkswagen cerró los tres primeros trimestres del año con una caída en su beneficio neto atribuido del 53%, hasta situarlo en los 3.523 millones de euros. Además, sus ingresos tan sólo crecieron un 0,5%, hasta los 238.669 millones de euros.

De hecho, el grupo alemán cerrará este año con un flujo de caja "nulo o quizá ligeramente positivo".