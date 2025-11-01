Ángel Gaitán, 39 años, alucina al revisar este coche antiguo: "No había visto nunca este sistema de suspensión"

El experto mecánico Ángel Gaitán, de 39 años, volvió a sorprender a sus seguidores al presentar en su canal de YouTube un coche antiguo muy especial. Se trata de un modelo fabricado por AUTHI, la histórica compañía Automóviles de Turismo Hispano-Ingleses. En su video, Gaitán se encontró con algo que lo dejó sin palabras, un sistema de suspensión que, según confesó, nunca había visto antes en sus años de experiencia.

Un coche antiguo español con alma británica y motor de competición

El vehículo que llegó al taller de Ángel Gaitán fue un AUTHI fabricado en Pamplona en 1969, derivado de los míticos Morris y Austin británicos. Durante el vídeo, el mecánico explicó que este ejemplar cuenta con un motor de competición y una peculiaridad técnica que lo distingue del resto: no lleva amortiguadores convencionales.

Gaitán detalló que este coche antiguo emplea un sistema de suspensión hidroelástica, una tecnología poco común que compensa el movimiento de las ruedas mediante la presión hidráulica.

“No había visto nunca este sistema de suspensión, pero mola”, comentó sorprendido mientras mostraba los componentes bajo el chasis.

El especialista en automoción señaló que este tipo de suspensión permite que, al pasar por un bache, la presión se distribuya entre las ruedas delanteras y traseras, manteniendo el equilibrio del vehículo. Según explicó, esta innovación se encontraba en las versiones más potentes del modelo, por encima de los 1000 centímetros cúbicos.

El legado de AUTHI y su huella en la industria automotriz española

AUTHI, que fabricó en España coches de las marcas Austin y Morris entre 1963 y 1975, dejó una huella imborrable en la historia del automóvil nacional. Produjo modelos como el Morris 1100, el Mini y el Austin Victoria, conocidos por su estilo refinado y su fabricación local.

Gaitán destacó la calidad del diseño y el ingenio técnico de aquel vehículo que, a pesar de su tamaño reducido, mostraba soluciones avanzadas. “Este coche es una joya, me parece increíble cómo está hecho”, comentó con entusiasmo mientras analizaba el interior y el estado de la carrocería.