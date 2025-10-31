Recasens (Renault): "España necesita impulsar la producción de vehículos eléctricos para generar mayor valor añadido bruto"

España, segundo fabricante europeo de vehículos y noveno a nivel mundial, se juega su futuro industrial. En un momento caracterizado por una transformación hacia el vehículo eléctrico, las guerras comerciales y la competencia china, España tiene ante sí el reto de no perder peso en la producción de vehículos.

"El liderazgo está en juego", según ha reconocido hoy Josep María Recasens, presidente y director general del Grupo Renault Iberia.

"Esto no va de vender coches, lo que está en juego es lo que se fabrica y desarrolla en España", ha alertado el ejecutivo catalán quien también es el presidente de la patronal de los fabricantes de vehículos (Anfac).

Recasens ha asegurado que en los últimos meses han estado trabajando en un plan holístico integral que "se basa en impulsar la producción de vehículos eléctricos".

"Necesitamos impulsar esa transformación y que España, de una vez por todas, salga del foco del ensamblaje y generemos más valor agregado bruto", ha añadido Recasens.

Todo ello con el objetivo de fortalecer el ecosistema industrial. Según ha apuntado el directivo, "la automoción en España depende un 95% de la combustión".

Por todo ello, el presidente y director general del Grupo Renault Iberia ha pedido una reforma fiscal del automóvil. En su opinión, "necesitamos un mecanismo permanente y autofinanciable con recursos para estimular la demanda de vehículos con bajas emisiones de carbono".

Modernizar el ecosistema industrial

Para Recasens, hay tres elementos clave de este plan: "visión, colaboración y certidumbre".

En lo que a visión se refiere, Recasens explica que "hay que salir del corto plazo. No se trata de fabricar vehículos, sino de modernizar nuestro ecosistema industrial".

Ahora bien, el ejecutivo asegura que la colaboración es aún más importante. "Necesitamos la complicidad de cada uno de los elementos que forman parte del ecosistema de la automoción", ha aseverado Recasens, al tiempo que ha añadido que "el propósito es contar con un marco estable de inversión, innovación y empleo".

Por último, en lo relativo a la certidumbre, Recasens ha comentado que "la competitividad se tiene que basar en la confianza y lo tiene que marcar el entorno regulatorio".

Pacto de Estado

Así las cosas, el también presidente de Anfac ha adelantado que "más del 70% de los españoles apoyaría un Pacto de Estado para la automoción".

"Si el sector está de acuerdo y la sociedad está de acuerdo, ¿qué nos impide poner en marcha este plan?", ha apuntado Recasens.

"La industria de automóvil es un motor de empleo, no hay ningún hater del sector". De hecho, el máximo directivo del Grupo Renault en España ha apuntado que "el futuro del automóvil no pertenece al que espera, tenemos que actuar".

Así las cosas, Recasens ha añadido que "cada día que pasa es dar una ventaja competitiva a otros países como China o Estados Unidos".