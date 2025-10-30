Un experto en coches sobre el modelo chino que imita a los de alta gama pero cuesta un cuarto de un Porsche: "Es el tipo de coche que te hace sentir rico sin serlo"

El mercado automotriz chino sigue desafiando los estándares de la industria europea, y esta vez lo ha hecho con un modelo que ha dejado boquiabiertos incluso a los más escépticos. Se trata del Xiaomi SU7 Ultra, el coche con el que la reconocida marca tecnológica se lanza de lleno al mundo del motor. Su diseño, prestaciones y precio lo han convertido en uno de los vehículos más comentados del año.

Lujo, potencia y tecnología a precio de media gama

El analista británico Matt Watson, conocido por su canal Carwow, analizó recientemente el coche y no dudó en calificarlo como “una de las mayores revelaciones de 2025”. “Es un cuarto del precio del Porsche Turbo GT”, señaló al comparar su coste, que ronda las 50.000 libras (unos 58.000 euros), con el de los deportivos europeos que imita en estética y desempeño.

El Xiaomi SU7 Ultra es la versión más potente de la gama y presume cifras impresionantes: 1.548 caballos de fuerza y 1.770 Nm de par, con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,79 segundos. A nivel técnico, estas cifras lo sitúan en la misma conversación que superdeportivos de marcas históricas como Porsche o Bugatti, aunque con un coste radicalmente inferior.

Su diseño exterior recuerda inevitablemente al Porsche Taycan, especialmente en su perfil lateral y los grupos ópticos, mientras que el interior combina materiales como fibra de carbono y Alcántara, ofreciendo una sensación premium difícil de igualar en su rango de precio. Watson destacó también la calidad del ensamblaje y el nivel de detalle del habitáculo, asegurando que “no tiene nada que envidiar a un coche alemán”.

Además de la potencia bruta, el modelo incorpora un avanzado sistema de frenos carbocerámicos, amortiguación adaptativa, pantallas de alta resolución y una interfaz con inteligencia artificial propia de Xiaomi, que promete una integración total con su ecosistema tecnológico. El sonido del vehículo también puede personalizarse: desde un rugido que emula motores V8 hasta efectos de ciencia ficción que recuerdan a Tron.

La estrategia de Xiaomi: democratizar el lujo automotriz

El movimiento de Xiaomi no es casual. En un momento en que los fabricantes europeos luchan por mantener precios competitivos frente a la oleada de eléctricos asiáticos, la compañía apuesta por un modelo que combina rendimiento de élite y accesibilidad económica.

La versión básica del SU7 cuesta poco más de 27.000 euros en China, mientras que la tope de gama, el Ultra, no supera los 58.000 euros, menos de la mitad de lo que cuesta un Porsche Taycan Turbo. “Es una jugada maestra”, señaló Watson. “Están ofreciendo un coche con prestaciones de superdeportivo a un precio que muchos podrían pagar con un préstamo estándar”.

El diseño aerodinámico, los acabados cuidados y la estética inspirada en los deportivos europeos refuerzan esa sensación de estar ante un coche aspiracional, pero posible. En palabras del analista, “es el tipo de coche que te hace sentir rico sin serlo”.

Un eléctrico impresionante, aunque no perfecto

Pese a sus grandes virtudes, el Xiaomi SU7 Ultra no está exento de críticas. Su autonomía oficial, de 644 kilómetros, se reduce notablemente en modo deportivo y, durante las pruebas de aceleración, el sistema de refrigeración mostró limitaciones, llegando a sobrecalentarse en uso intensivo.

Sin embargo, Watson considera que esos fallos son menores frente al conjunto. “Por el dinero, no puedes quejarte. En su manejo, construcción y diseño, este es mi coche favorito de China. Si viviera allí, me compraría uno”, concluyó.