El negocio de las licencias de taxi explicado por un joven empresario: Gana 4000 euros al mes "sin hacer nada" Montaje

Un joven empresario español compartió en redes su experiencia con una licencia de taxi, revelando que obtiene 4000 euros al mes sin hacer nada. Aunque la inversión inicial fue alta, asegura que hoy su negocio le genera ingresos estables sin tener que conducir. El testimonio, difundido por @mamireporter en TikTok, despertó gran curiosidad sobre la rentabilidad actual del sector del taxi en España.

¿Cuánto se gana con una licencia de taxi en España?

El joven empresario explicó que su chófer factura entre 6000 y 8000 euros al mes, según la temporada. De ese total, el propietario de la licencia de taxi recibe 4000 euros limpios, mientras que el conductor se queda con alrededor de 3000 euros.

“El chófer saca unos 3000 euros limpios”, contó el joven empresario. También reveló que, aunque las ganancias bajaron un poco con la llegada de Uber o en los meses de menos trabajo, el negocio sigue siendo rentable.

El sistema, según detalló, funciona como una pequeña sociedad: el titular aporta la licencia de taxi y el vehículo, y el chófer asume las horas de conducción. De esa manera, ambos obtienen beneficios sin que el propietario tenga que involucrarse en el día a día.

Invertir 160.000 euros en una licencia de taxi: una apuesta que da frutos

El joven empresario señaló que desembolsó 160.000 euros para acceder a la licencia de taxi, una cifra elevada, pero que le ha permitido generar ingresos estables. “Yo estoy tranquilo, estoy contento, no me quejo”, aseguró al hablar de su experiencia.

A pesar de los cambios del sector y las nuevas plataformas, las licencias de taxi siguen siendo un negocio sólido para algunos sectores en España.