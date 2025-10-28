Toyota enfila su quinto año seguido como líder mundial en ventas y producción de coches por el empuje de los híbridos

Toyota, el gigante automotriz japonés, enfila el que será su quinto año consecutivo como grupo automovilístico con más ventas y producción de vehículos del mundo.

Todo ello después de que el grupo, formado por la marca homónima, Lexus, Daihatsu e Hino, cerrase los nueve primeros meses del año con un total de 8.358.426 vehículos comercializados en todo el mundo. Una cifra que supone un incremento del 5,8% en la comparativa interanual y nueve meses seguidos de incrementos.

Dicho guarismo también supone superar en entregas al Grupo Volkswagen, el segundo consorcio con mayores entregas y producción en el mundo, en más de 1,75 millones de unidades.

Pero, ¿cómo se explica que las ventas del gigante japonés no dejen de crecer y que las del consorcio automovilístico alemán lo hagan a un menor ritmo?

La respuesta se encuentra en la oferta tecnológica de cada uno de ellos. Así, Toyota se beneficia de una posición dominante con la tecnología híbrida no enchufable, la cual es la más demandada en Europa y Estados Unidos, mientras que el Grupo Volkswagen eligió la electrificación como su arma a la hora de descarbonizar su flota.

No obstante, pese a que el sector del automóvil se encuentra en un proceso de transformación hacia la electrificación, los clientes aún muestran sus reticencias a la hora de dar el paso definitivo a la movilidad eléctrica. Es por ello por lo que se decantan por tecnologías como la híbrida no enchufable.

De hecho, tan sólo hay que observar el peso de estas tecnologías sobre el total de las ventas. Así, el 10,9% del total de las ventas mundiales del Grupo Volkswagen entre enero y septiembre correspondieron a modelos eléctricos, mientras que el 39,4% de las entregas mundiales del grupo Toyota fueron de unidades híbridas no enchufables.

Toyota y el eléctrico

La estrategia seguida por Toyota en los últimos años parece ser la acertada: apostar por lo que demanda el mercado al tiempo que se desarrolla la tecnología del futuro.

Si bien los modelos híbridos no enchufables es la firme apuesta de Toyota, el consorcio japonés no obvia el desarrollo de la tecnología eléctrica. De hecho, ya la tiene.

No obstante, su peso sobre el total de las ventas es testimonial. En los nueve primeros meses del año se comercializaron en todo el mundo 136.190 unidades eléctricas de Toyota, un 25,8% más frente al mismo periodo del año anterior. Esto equivale a que el 1,6% de sus entregas son de modelos eléctricos. Muy lejos del ya mencionado 10,9% que alcanza Volkswagen. De hecho, la práctica totalidad de estas ventas las realiza en mercados fuera del doméstico.

En la misma situación se encuentra la tecnología híbrida enchufable. Hasta septiembre, Toyota comercializó 143.714 modelos con esta tecnología, un 25,9% más en la comparativa interanual. Asimismo, el peso de estos vehículos sobre el total de las ventas tan sólo supone el 1,7%.

Ahora bien, las ventas de modelos de pila de hidrógeno sufrieron un recorte del 50,5%, hasta las 736 unidades. Hablamos de una tecnología incipiente y cuyo desarrollo aún está por escalarse.

Sin embargo, las ventas de modelos híbridos no enchufables alcanzaron las 3.297.211 unidades, un 11,1% más.

Lexus también crece

El crecimiento no se limita a la marca Toyota. Lexus, la firma premium del grupo japonés, también experimenta un crecimiento del 5% en sus ventas en los nueve primeros meses del año.

En total, la enseña premium comercializó hasta septiembre 652.943 vehículos. No obstante, el crecimiento de sus ventas obedece a las entregas que realiza fuera de su mercado doméstico. En Japón, las entregas cayeron un 3,9%, con 66.170 unidades.

Fuera del país del sol naciente, las matrículas aumentaron un 6,1%, hasta las 586.773 unidades.

Y es que África, Latinoamérica y Oceanía se anotaron alzas en las ventas superiores a los dos dígitos entre enero y septiembre. Si bien se trata de mercados pequeños para el gigante automovilístico, no deja de ser reseñable.

Sin embargo, las ventas de Lexus en Norteamérica se quedaron cerca de alcanzar un crecimiento a doble dígito. En total se comercializaron 299.699 unidades, un 9,6% más en tasa interanual.

Europa también incrementó las compras de Lexus un 4,1%, hasta los 61.557 vehículos. Asimismo, las ventas en Asia avanzaron un 1,6%, hasta las 174.944 unidades.

A mayor demanda, mayor producción

Este incremento en las ventas obliga a que el gigante automovilístico nipón incremente la producción de vehículos.

Entre enero y septiembre, el grupo Toyota fabricó 8.344.957 vehículos en todo el mundo, un 7,6% más frente al mismo periodo del año anterior. De hecho, esto supone que el consorcio acumula nueve meses seguidos con un incremento de la producción.

Ahora bien, en su primer semestre fiscal (comprendido entre abril y septiembre de 2025), Toyota experimentó el primer aumento de la producción en dos años. En este periodo fabricó 5.594.782 vehículos, un 5,7% más en la comparativa interanual.

Desde el año 2020 el grupo Toyota es líder mundial en la producción de vehículos. Ese año fabricó un total de 9.213.195 vehículos. Un año marcado por la pandemia de Covid que le provocó un descenso en la producción del 14,1%.

En 2021, ejercicio marcado por la escasez de semiconductores, el consorcio nipón elevó la producción un 9,4%, hasta las 10.078.386 unidades. En 2022 volvió a registrar un alza en la fabricación del 5,3%, con 10.610.604 vehículos.

Hasta la fecha, el año 2023 fue récord en producción para Toyota, con 11.517.622 vehículos fabricados. El pasado ejercicio el gigante automovilístico recortó la producción un 7,8%, hasta las 10.615.000 unidades debido a una crisis de certificación en Japón, así como la alta demanda de modelos híbridos que generó cuellos de botella en las cadenas de suministro por la escasez de algunos componentes.

Así las cosas, Toyota se encamina a lograr su quinto año consecutivo como rey mundial del automóvil, tanto en ventas como en producción.