Abraham, vendedor de coches, revela cómo salvar tu vehículo recién comprado: “Deja el coche en marcha durante este tiempo”

Girar la llave y arrancar el coche parece un gesto sencillo, pero para Abraham, experto en coches, puede ser el origen de muchos problemas mecánicos si no se hace de forma correcta. En un vídeo compartido en su cuenta de TikTok, @autosabraham, el especialista advierte que “si no sigues ciertos pasos, te estás cargando el vehículo poco a poco”. Su consejo más importante es claro: al encender el motor, hay que dejarlo en marcha durante 30 segundos antes de comenzar a conducir.

El arranque, un momento clave para la vida del motor

Abraham, conocido por su experiencia en la compraventa y mantenimiento de coches, remarca que los primeros segundos tras girar la llave son determinantes. Según él, esperar medio minuto antes de mover el vehículo permite que el aceite se distribuya por completo dentro del motor. Este breve lapso de tiempo permite que se produzca una lubricación adecuada y se reduzca el desgaste prematuro de los componentes internos.

El experto también alerta sobre los acelerones en frío, una costumbre muy extendida que puede resultar perjudicial. Aconseja iniciar la marcha con suavidad, sin forzar el motor, para que alcance gradualmente su temperatura ideal de funcionamiento. Este pequeño gesto, dice Abraham, puede marcar la diferencia entre un motor duradero y uno que empiece a fallar antes de tiempo. Además, subraya que estas prácticas de cuidado son aún más importantes cuando se trata de coches de segunda mano, donde cada detalle del mantenimiento cuenta.

@autosabraham 🚨 No compres un vehículo de ocasión sin antes revisar esto 🚨 Te enseño qué revisar en un coche de segunda mano en menos de 60 segundos ⏱️👇 1️⃣ Antes de subirte, revisa el historial de mantenimiento 📑 ❌ Si no te lo dan, sal corriendo. 2️⃣ Súbete al coche 🚘, arráncalo 🔑 y prueba el aire acondicionado ❄️ Ponlo al máximo y espera 2 minutos → tiene que salir aire frío. 3️⃣ No te fíes sólo del cuentakilómetros 🔢 Comprueba que los kilómetros estén certificados. 4️⃣ Que sea nacional 🇪🇸 y con un solo dueño. 5️⃣ Abre el capó 🔧 y revisa que no pierda líquidos: refrigerante, aceite o dirección. ✅ Si pasa todos estos filtros, enhorabuena, el coche está en buen estado. En Autos Abraham sólo vendemos coches que pasan estas pruebas (y muchas más) 🔍 con garantía por escrito 📑. 👉 Síguenos para más consejos sobre coches y entra en autosabraham.es 🌐 para ver todo nuestro stock. #VehículosDeOcasión #CochesBadajoz #ComprarCocheExtremadura #CochesSegundaMano #AutosAbraham #CochesConGarantía ♬ sonido original - Autos Abraham

Malos hábitos que pueden provocar averías

En su vídeo, Abraham también menciona costumbres cotidianas que muchos conductores repiten sin ser conscientes de sus efectos. Una de las más comunes es dejar la mano apoyada en la palanca de cambios mientras se conduce. “Parece un gesto inofensivo, pero con el tiempo desgasta el mecanismo del cambio”, señala. Este hábito puede generar holguras y problemas en la transmisión, lo que termina afectando la suavidad del cambio de marchas.

Otro de sus consejos se centra en el momento de aparcar. Recomienda siempre dejar las ruedas completamente rectas, ya que mantenerlas giradas puede dañar el sistema de dirección y los palieres. Esta práctica ayuda a evitar tensiones innecesarias cuando el coche está detenido durante horas.

El vendedor recuerda, además, que en su concesionario Autos Abraham, todos los vehículos se entregan “en perfecto estado” tras pasar una exhaustiva revisión. Y para quienes buscan un coche usado, sugiere una medida de seguridad adicional: comprobar los kilómetros exactos a través de la DGT, un truco que permite detectar posibles estafas y garantizar una compra más fiable.