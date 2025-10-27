Hyundai Inster Cross: el pequeño SUV eléctrico destinado a ser un aliado en los recorridos urbanos

El sector automovilístico en Europa vive un momento complicado: sufre una profunda transformación hacia la electrificación en medio de una guerra arancelaria y el imparable avance de las firmas chinas, las cuales dominan toda la cadena de valor de las baterías del coche eléctrico.

Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, reconoció a comienzos de septiembre en el debate sobre el Estado de la Unión que el Viejo Continente debería contar con su propio coche-e. "E de ecológico: limpio, eficiente y ligero. E de económico: asequible para la gente. E de europeo: fabricado aquí en Europa, con cadenas de suministro europeas".

Un mes después de estas declaraciones, no hay ningún plan encima de la mesa. Y, nuevamente, el Viejo Continente se expone a quedarse como vagón de cola a nivel mundial.

En Japón hay un segmento de vehículos que son el aliado perfecto para los recorridos urbanos: los denominados como kei cars. Se trata de modelos que no exceden los 3,4 metros de largo, los 1,48 metros de ancho y cuya potencia máxima se sitúa en los 64 CV.

Hace ahora año y medio, Luca de Meo, entonces consejero delegado del Grupo Renault y presidente de la patronal europea de fabricantes (Acea) -ahora consejero delegado de Kering-, pidió implantar este tipo de vehículos en Europa. Desde Bruselas le hicieron caso omiso.

Pero las automovilísticas empiezan a traer al Viejo Continente unas soluciones hasta ahora inéditas en el mercado: modelos pequeños y completamente eléctricos que son una solución a los recorridos urbanos diarios.

Pues bien, Hyundai ha hecho lo propio con el Inster. Se trata de un modelo que mide 3,82 metros, tiene una anchura de 1,61 metros, una altura de 1,57 metros y una distancia entre ejes de 2,58 metros.

Silueta del Hyundai Inster Hyundai

El modelo probado por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Hyundai Inster Tecno Cross. Dicho modelo monta una batería de 49 kWh, lo que equivale a una autonomía de 360 kilómetros con unas llantas de 17 pulgadas.

Su precio en el mercado español se sitúa en los 32.700 euros, sin contar con promociones ni campañas. En caso de beneficiarse de estas, el precio baja hasta los 22.000 euros.

Si bien el consumo declarado se sitúa en los 15,1 kWh a los 100 kilómetros, en la prueba realizada, en la que se han recorrido más de 100 kilómetros por entornos urbanos, se situó en los 12,5 kWh a los 100 kilómetros. Una cifra a tener en cuenta para hacer los recorridos semanales en las grandes ciudades.

El modelo alcanza los 100 km/h desde parado en 10,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 150 km/h.

Un diseño peculiar

Con estas dimensiones, el Hyundai Inster es un modelo que llama la atención a primera vista. Para empezar porque se basa en el Hyundai Casper de gasolina presentado en Corea del Sur en 2021.

Las ruedas del vehículo se sitúan en los extremos de la carrocería, lo que permite al Inster contar con un gran espacio interior. La parrilla es prácticamente plana, lo que le permite contar con una amplia visión.

Vista tres cuartos trasera del Hyundai Inster Hyundai

Si bien estas características le confieren un diseño peculiar, los grupos ópticos se afanan en dotarle de un diseño moderno.

Y es que el modelo incorpora luces LED, a los que acompañan unos intermitentes, unos pilotos traseros y un parachoques con gráficos de píxeles.

Interior espacioso con cuatro plazas

Si bien el exterior llama la atención por su diseño, es en el interior donde se encuentran los puntos fuertes de este vehículo.

Para empezar porque con las dimensiones que tiene no sacrifica el espacio interior. Eso sí, es necesario tener presente que se trata de un modelo con cuatro plazas. Más que suficiente para utilizarlo diariamente para los trayectos urbanos.

Su elevado techo permite conducirlo a conductores con una altura considerable. De hecho, todos los asientos son abatibles, incluido el del conductor.

Al tratarse de un modelo puramente urbano, el maletero no es uno de sus fuertes. En caso de ir con todos los asientos disponibles, el Inster cuenta con 280 litros, los cuales pueden alcanzar los 351 litros en caso de que se abatan -aquí sí que no tiene rival posible en su segmento-.

La conducción del Inster es cómoda. Además, dispone de un sistema de regeneración de batería, al que se accede a través de las levas del volante, que cuenta con el i-pedal, un sistema avanzado de conducción que permite acelerar, desacelerar y detener el vehículo sólo con el pedal del acelerador.

El elemento central del sistema de infoentretenimiento es la pantalla LCD de 10,25 pulgadas, que muestra de forma destacada contenidos específicos para el vehículo eléctrico. Además, junto al panel digital se encuentra el sistema de navegación de 10,25 pulgadas, que ofrece una pantalla de alta resolución para obtener información más detallada.

Interior del Hyundai Inster Hyundai

Entre los sistemas avanzados de ayuda a la conducción también destacan el asistente de estacionamiento trasero para evitar colisiones, el asistente de colisión frontal, el asistente de mantenimiento de carril, el asistente para evitar colisiones con tráfico trasero cruzado y el control de crucero inteligente, entre otros muchos.

En materia de conectividad, es preciso tener presente que la conectividad de Apple CarPlay se realiza a través del puerto USB ubicado en el lado del copiloto. Pese a ello, cabe mencionar que el modelo viene equipado con cartografía, por lo que no hay problema de localización en caso de no contar con el cable.

En definitiva, el Hyundai Inster es una alternativa a considerar para poder acceder al centro de las ciudades con la etiqueta CERO de la DGT. Su autonomía y sobre todo su capacidad de carga, la cual se sitúa en los 30 minutos del 10% al 80% en un poste de alta potencia de 120 kW, le sitúa como una de las mejores alternativas.

Además, es necesario recordar que este modelo tiene un precio de partida por debajo de los 14.000 euros. Ahora bien, esa versión monta una batería de 42 kWh, lo que le confiere una autonomía de 327 kilómetros, en caso de montar unas llantas de 15 pulgadas, o de 303 kilómetros, en caso de incorporar llantas de 17 pulgadas.