Jon, experto, sobre el mito de cambiar el aceite cada 3,000 millas: “Debemos hacer exactamente lo que dice el manual”

Cambiar el aceite cada 3.000 millas es una práctica tan arraigada como cuestionada. Sin embargo, y contrario a lo que la mayoría piensa, esto no es una regla ni mucho menos una condición para contar con un vehículo en buen estado. En un video reciente de Consumer Reports, el experto Jon desmintió esta creencia y advirtió que muchos anuncios fomentan este hábito solo para incentivar el consumo.

El mito de las 3.000 millas: una costumbre del pasado

Según explicó, los conductores pueden ahorrar dinero si siguen las indicaciones del fabricante y no las recomendaciones genéricas que aparecen en talleres o campañas publicitarias.

Y es que según Jon, los conductores fueron educados para cambiar el aceite cada 3.000 millas, una norma que tenía sentido cuando los motores eran más básicos y los lubricantes menos duraderos. Sin embargo, los avances tecnológicos en aceites sintéticos y los nuevos materiales de fabricación han vuelto obsoleta esa práctica.

Jon lo resume con claridad: “Para ahorrar dinero, debemos hacer exactamente lo que diga el manual del auto. Algunos indican cambiarlo a las 10.000 millas”.

La organización AAA confirma que la mayoría de los vehículos modernos pueden recorrer entre 5.000 y 7.500 millas antes de necesitar un cambio de aceite, y algunos incluso superan las 10.000 millas sin riesgo. Estudios citados por Scientific American apuntan que la regla de las 3.000 millas surgió en una época en la que los aceites carecían de los aditivos protectores que hoy extienden su vida útil.

Hacer caso al manual, no a la calcomanía

El experto también recordó que los concesionarios o talleres suelen colocar una calcomanía en el parabrisas con la fecha o kilometraje del próximo cambio, pero esa etiqueta solo es una estimación. “No tienes que hacerlo exactamente cuando dice la pegatina”, señaló Jon, destacando que lo importante es respetar los intervalos del manual y revisar periódicamente el nivel y estado del aceite.

Además, informes de Mighty Auto Parts confirman que los aceites sintéticos de alta calidad pueden mantener sus propiedades hasta 25.000 kilómetros, siempre que el motor se encuentre en buen estado y las condiciones de conducción sean normales.

Así, más que gastar antes de tiempo, los expertos recomiendan entender el funcionamiento del motor y mantener hábitos de revisión preventiva, en lugar de seguir mitos heredados de otra época.