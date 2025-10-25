Así será el regreso de Santana Motors: tres modelos, hasta 40 concesionarios y más de 2.000 empleos en Linares en tres años

Casi tres lustros después, el polígono industrial Santana, en Linares (Jaén), volverá a acoger la producción de vehículos. Santana Motors volverá a ensamblar en los próximos dos años un total de hasta tres modelos.

Y todos estos vehículos tendrán poco que ver con la anterior etapa de Santana Motor. Para empezar, porque no serán los míticos Santana Aníbal que surtían al Ejército tras la nacionalización por parte de la Junta de Andalucía en 1994. De hecho, el suministro de los Santana Aníbal al Ejército comenzó en 2005, tras la adjudicación inicial del contrato por el Ministerio de Defensa.

La fabricación de estos tres vehículos se hará a través de kits SKD, es decir, las piezas se mandarán desde China y se terminarán de ensamblar en la factoría jienense. Todo ello ha sido posible gracias a una joint venture formada por Santana Motors, Zhengzhou Nissan Automobile, otra joint venture formada por Dongfeng Motor y Nissan, y Anhui Coronet, firma especializada en la producción de vehículos de reparto y todoterreno.

El próximo 28 de octubre se inaugurará la primera línea de montaje en Santana. Será el primer paso para la inauguración de la fábrica de Santana, previsto para diciembre, y cuyas primeras unidades está previsto que empiecen a salir ya en 2026.

Así lo confirman Eduardo Blanco, consejero delegado de Santana Motors, y Enrique Lorenzana, director comercial de la compañía, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

El primer modelo en salir de la línea de montaje de Linares será el Santana 400 PHEV, un pick-up híbrido enchufable desvelado por este periódico que tendrá una autonomía eléctrica de 120 kilómetros, una característica que le permitirá beneficiarse de la etiqueta CERO de la DGT.

Este modelo llegará a comienzos del año que viene. Pero ese mismo año, la compañía prevé contar con otro modelo: un SUV, cuyas primeras entregas están previstas para finales de 2026. Ya para 2027, Santana Motors dispondrá de un tercer modelo SUV de 4,5 metros.

Producción en Linares

Eduardo Blanco hace una distinción bastante clara entre Santana Motors y Santana Factory. "Una cosa es Santana Factory y otra cosa es Santana Motors. Santana Motors es un capital 100% español, Santana Factory es un capital chino mayoritariamente", explica el consejero delegado de Santana Motors.

"Así como Santana en los años 60 buscó un fabricante internacional, como Land Rover, con un producto de primera calidad, nosotros hicimos el mismo recorrido. Estuvimos trabajando, nos sentamos en la mesa con varios fabricantes hasta encontrar al que realmente consideramos que era el match perfecto para nosotros", explica Blanco.

Eduardo Blanco, consejero delegado de Santana Motors Santana Motors

El directivo añade que "lo encontramos en un fabricante de Zhengzhou Nissan, que es una empresa participada por el grupo Dongfeng y por Nissan, en donde lo que nos gustó muchísimo de esta fábrica es que ellos solo fabrican vehículos todoterreno".

De hecho, Blanco comenta que "sólo se dedican a fabricar vehículos off-road. Y esa es un poco la esencia de Santana, vehículos off-road. Nosotros tenemos una visión muy clara y es la de ser una marca exclusiva de vehículos off-road".

Preguntado por la capacidad productiva de la factoría jienense, Blanco explica que "la primera línea que inauguramos la semana que viene, tiene una capacidad de producción de 5.000 vehículos en un turno de unas ocho horas".

Ahora bien, el directivo también apunta que ya están trabajando en una segunda línea de montaje, la cual "tiene una capacidad de 8.000 vehículos en un turno de ocho horas".

Vista tres cuartos delantera del Santana 400 PHEV A. Tejero

Así las cosas, "la previsión de producción de Santana para 2026 se sitúa en las 3.000 unidades. En 2027 queremos llegar a las 4.500 unidades y para 2028 alcanzar las 6.000", comenta Blanco quien también reconoce que se trata de "números muy conservadores, dado que Santana Factory va a fabricar para Europa, no sólo para España".

En cuanto al empleo, Blanco señala que "en una primera fase, la producción arrancará con un turno de unas 60 personas. A partir de ahí, creo que en dos o tres años se puede alcanzar un volumen de unas 300 o 400 personas trabajando de forma directa que, si nos vamos a los empleos indirectos, hablamos de más de 2.000 trabajadores".

Red de concesionarios

Cabe recordar que Santana ha firmado acuerdos de distribución ya no sólo a nivel nacional, sino también internacional. De esta manera, los primeros acuerdos internacionales para distribuir los modelos de Santana contemplan su aterrizaje en Portugal, Italia, Gibraltar y Andorra.

Enrique Lorenzana, un directivo que acumula más de tres décadas en el sector del automóvil en enseñas como Audi o Maserati, detalla que "hasta la fecha, entre concesionarios e instalaciones, contamos con 28 puntos de distribución".

El directivo reconoce que "el desarrollo de la red está siendo excepcionalmente rápido y la idea es trabajar con aproximadamente unos 40 concesionarios en España".

El propio directivo asegura que su "obsesión" es que "la red sea rentable". Todo ello en un contexto en el que los concesionarios cerraron el primer semestre del año con una rentabilidad media del 1,4%.

Enrique Lorenzana, director comercial de Santana Motors Santana Motors

Preguntado al respecto, Lorenzana asegura que "la rentabilidad de los concesionarios se ha ajustado tanto en los últimos años porque hay mucho director financiero en las grandes marcas que ha entendido que es mejor tener la red de concesionarios ganando poco dinero". Algo que, en su opinión, "es un error total".

De hecho, el directivo hace hincapié en que "nosotros podemos permitir que la red gane más dinero". Todo ello basado en un "producto excepcional". Pese a ello, Lorenzana no se atreve a dar un porcentaje de rentabilidad media para la red de concesionarios.

Oferta comercial

A falta de conocer el pick-up de Santana Motors -las únicas imágenes disponibles son las que publicó en exclusiva este periódico el pasado 25 de septiembre- el modelo está basado en el Dongfeng Z9, que a su vez se basa en el Nissan Frontier Pro.

El Santana 400 PHEV tiene una longitud de 5,52 metros, una anchura de 1,96 metros, una altura de 1,95 metros y una batalla de 3,30 metros.

Este modelo cuenta con una doble cabina con espacio para cinco pasajeros y una capacidad de carga que alcanza los 1.350 kilos. En total, el peso del Santana 400 PHEV se sitúa en los 3.105 kilos.

Si bien es cierto que aún se desconoce cuál será el precio de partida de este modelo, Blanco señala que "el posicionamiento de precio va a ser por encima de los baratos del sector y por debajo de los caros".

Esto implica que se situarán por debajo del precio de los Toyota Hilux y el Ford Ranger. Por ponerlo estos modelos en contexto, el precio de partida de estos vehículos en el mercado español se sitúa en el entorno de los 45.000 euros.

Preguntado por si tiene sentido iniciar la andadura con un modelo tan grande en un mercado como el del Viejo Continente, donde los modelos SUV son los que predominan, Lorenzana defiende que "es un producto que apuntamos a flota y creemos que al final es lo que nos va a permitir un crecimiento orgánico".

Silueta Santana 400 PHEV A. Tejero

"Nuestro primer producto es un producto muy robusto, muy fiable, un 4x4 puro y duro con reductora, que ya quedan pocos en el mercado, producto de pick-up, de trabajo, tanto para trabajos industriales como para agropecuarios, para servicios de emergencias y para recreativos", comenta el consejero delegado de Santana Motors.

"El siguiente producto mantiene la esencia de vehículo con caja reductora, con bloqueo de diferencial, que hay muy poquitos ahora mismo en el mercado", apunta Blanco. El directivo añade que "el tercer producto ya una vez posicionados, vamos con nuestro SUV integral también, en donde ya iremos a pelearnos con los grandes".

Lo cierto es que, por ahora, Santana Motors no contará con un modelo completamente eléctrico en su portfolio de producto. No obstante, Blanco asegura que ya están trabajando en una cuarta generación de producto en la que se contempla la producción de un modelo eléctrico.

Ahora bien, Blanco puntualiza en que habrá que ver "cómo va evolucionando el mercado". De hecho, argumenta que "el nivel de desarrollo tecnológico que tiene China te permite hacer cosas que aquí en Europa llevan años. Entonces la suerte que tenemos nosotros es que tenemos mucha flexibilidad".

Por último, preguntado por la posibilidad de una salida a bolsa -de la misma forma que sucedió con Ebro, de la que Blanco también fue fundador- el consejero delegado de Santana Motors asevera que "en este momento no lo estamos planteando".

Así las cosas, Santana Motors vuelve con tres productos, con la reindustrialización de la fábrica de Linares y con un plan de negocio que pasa por dejar negocio y, sobre todo, rentabilidad en los concesionarios.