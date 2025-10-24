El nuevo SUV premium de Alfa Romeo: el clásico coche italiano "más deportivo y emocionante de todos los tiempos"

Este SUV deportivo se consolida como una de las apuestas más emocionantes del segmento premium. Alfa Romeo

El nuevo SUV Alfa Romeo Tonale representa una evolución profunda del carácter y la deportividad que siempre definieron a la marca italiana. Con un diseño más refinado, un interior completamente renovado y una dinámica de conducción que mantiene el ADN de la casa de Milán, este clásico coche italiano promete ser “el más deportivo y emocionante” de su historia, según Stellantis en su comunicado oficial.

Un SUV con el diseño italiano más icónico y una experiencia de conducción pura

El Alfa Romeo Tonale se actualiza con líneas más esculpidas, una vía más ancha y un nuevo emblema cóncavo que refuerza su identidad. La parte frontal adopta un Trilobe rediseñado y llantas de 19 y 20 pulgadas que transmiten más fuerza y dinamismo.

Su interior luce materiales premium con cuero rojo y Alcantara bicolor, además de una iluminación ambiental con efecto degradado exclusiva de la edición Sport Speciale.

El habitáculo está pensado para combinar elegancia y funcionalidad, ya que incorpora un nuevo selector de marchas, asientos ventilados con ajuste eléctrico y acabados de alta calidad. A nivel técnico, el modelo ofrece una distribución de peso perfecta, dirección directa, frenos Brembo y suspensión electrónica, lo que garantiza una conducción tan precisa como "emocionante".

Nuevo SUV Tonale. Alfa Romeo

Tecnología avanzada, versiones exclusivas y un precio competitivo en España

La gama del nuevo SUV Alfa Romeo Tonale abarca opciones híbridas, diésel e híbridas enchufables, con potencias de hasta 270 CV y tracción total Q4. Integra sistemas de asistencia de nivel 2, cámara de 360 grados, aparcamiento semiautomático y conectividad total con actualizaciones OTA. Además, la interfaz digital combina dos pantallas de 12,3” y 10,25” para una experiencia fluida y moderna.

El modelo se comercializa en versiones Tonale, Sprint, Ti y Veloce, además de la serie limitada Sport Speciale, que eleva la deportividad con detalles exclusivos. Según la información publicada por Alfa Romeo, en España ya puede reservarse a partir de 195 euros al mes, con un precio total a plazos de 47.162 euros.