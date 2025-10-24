Este SUV deportivo se consolida como una de las apuestas más emocionantes del segmento premium.

El nuevo SUV premium de Alfa Romeo: el clásico coche italiano "más deportivo y emocionante de todos los tiempos"

El Alfa Romeo Tonale reafirma el estilo, la tecnología y el espíritu del coche deportivo italiano moderno. Más refinado y potente, este SUV deportivo se consolida como una de las apuestas más emocionantes del segmento premium en España.

El nuevo SUV Alfa Romeo Tonale representa una evolución profunda del carácter y la deportividad que siempre definieron a la marca italiana. Con un diseño más refinado, un interior completamente renovado y una dinámica de conducción que mantiene el ADN de la casa de Milán, este clásico coche italiano promete ser “el más deportivo y emocionante” de su historia, según Stellantis en su comunicado oficial.

Un SUV con el diseño italiano más icónico y una experiencia de conducción pura

El Alfa Romeo Tonale se actualiza con líneas más esculpidas, una vía más ancha y un nuevo emblema cóncavo que refuerza su identidad. La parte frontal adopta un Trilobe rediseñado y llantas de 19 y 20 pulgadas que transmiten más fuerza y dinamismo.

Su interior luce materiales premium con cuero rojo y Alcantara bicolor, además de una iluminación ambiental con efecto degradado exclusiva de la edición Sport Speciale.

El habitáculo está pensado para combinar elegancia y funcionalidad, ya que incorpora un nuevo selector de marchas, asientos ventilados con ajuste eléctrico y acabados de alta calidad. A nivel técnico, el modelo ofrece una distribución de peso perfecta, dirección directa, frenos Brembo y suspensión electrónica, lo que garantiza una conducción tan precisa como "emocionante".

Tecnología avanzada, versiones exclusivas y un precio competitivo en España

La gama del nuevo SUV Alfa Romeo Tonale abarca opciones híbridas, diésel e híbridas enchufables, con potencias de hasta 270 CV y tracción total Q4. Integra sistemas de asistencia de nivel 2, cámara de 360 grados, aparcamiento semiautomático y conectividad total con actualizaciones OTA. Además, la interfaz digital combina dos pantallas de 12,3” y 10,25” para una experiencia fluida y moderna.

El modelo se comercializa en versiones Tonale, Sprint, Ti y Veloce, además de la serie limitada Sport Speciale, que eleva la deportividad con detalles exclusivos. Según la información publicada por Alfa Romeo, en España ya puede reservarse a partir de 195 euros al mes, con un precio total a plazos de 47.162 euros.