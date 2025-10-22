El "nuevo Tesla" es este coche del que todos están hablando en España: es 100% eléctrico y de una marca líder del mercado chino

En el salpicadero está presente una pantalla táctil multimedia de 15,6” que rota eléctricamente para lograr una experiencia de conducción más sencilla y agradable. BYD

Este “Tesla” chino ya está en España y está dando que hablar entre los expertos del sector automotor. Se trata del BYD SEAL, un coche 100% eléctrico creado por la marca líder del mercado chino, BYD. Este coche tiene unas prestaciones que lo dejan listo para competir de igual a igual con el Tesla Model 3. Su diseño, tecnología y potencia lo convierten en una de las propuestas más completas y atractivas dentro del segmento de las berlinas eléctricas.

Un coche eléctrico chino con la capacidad del Tesla Model 3

El BYD SEAL ha irrumpido en el mercado español con la ambición de posicionarse como el nuevo “Tesla” del momento. Con una potencia de 530 caballos y una batería de 82 kWh, logra una autonomía que roza los 600 kilómetros.

Aunque el precio de este coche eléctrico chino precio arranca en unos 39.780 euros, ofrece una calidad de fabricación superior y un nivel de confort que lo coloca un paso por delante en algunos aspectos. El coche ha sido premiado con el prestigioso iF Design Award, lo que certifica la excelencia de su estética e innovación

Entre sus puntos fuertes destacan:

Diseño inspirado en el mundo marino , con un frontal en forma de “X” que refuerza su carácter deportivo.

Premio iF Design Award , reconocimiento internacional por su innovación y estética.

Pantalla táctil rotativa de 15,6 pulgadas , que permite cambiar de formato vertical a horizontal al instante.

Techo panorámico , que aporta luminosidad y amplitud al habitáculo.

Sistema de audio Dynaudio Premium con 12 altavoces para una experiencia envolvente.

BYD Seal BYD Según los expertos de Car and Driver, la comparación con el Tesla Model 3 se debe a que el BYD SEAL ofrece cifras de rendimiento muy similares, pero con una calidad de fabricación superior y un mayor nivel de confort en marcha. Además, destacan que su diseño tipo coupé y la atención al detalle en el interior lo colocan como un rival directo del modelo estadounidense, aunque con una propuesta más refinada y sólida.

Tecnología y rendimiento al nivel de las marcas europeas

El BYD SEAL no solo destaca por su diseño, también por su avanzada ingeniería. Es el primer modelo con la tecnología CTB (Cell-to-Body), que integra la Blade Battery directamente en el chasis, logrando una estructura más rígida y segura. Además, incorpora el sistema iTAC, que mejora la estabilidad y el control del par motor, y la plataforma e-Platform 3.0, pensada exclusivamente para vehículos eléctricos puros.

Su aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos demuestra que este coche eléctrico chino no tiene nada que envidiar a los referentes del segmento. Además, cuenta con un sistema de carga rápida que permite recuperar energía del 30% al 80% en 26 minutos.