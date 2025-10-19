El coche más vendido en España cuesta menos de 14.000 euros y nadie lo veía venir

El mercado de coches en España vive un momento de equilibrio y crecimiento tras años de incertidumbre. La mejora de la financiación, la estabilidad de los precios energéticos y la recuperación económica han impulsado la demanda de turismos, marcando un año histórico para el sector. Con un aumento interanual cercano al 10%, las previsiones de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) apuntan a que 2025 cerrará con más de 1,1 millones de matriculaciones. En este contexto, conocer cuáles son los coches más vendidos en España permite entender mejor qué buscan los conductores: modelos eficientes, fiables y, sobre todo, baratos de mantener.

Los coches más vendidos en España en 2025

El líder indiscutible del año es el Dacia Sandero, que vuelve a encabezar el ranking con 22.979 unidades matriculadas. Este coche, perteneciente al grupo Renault, ha conquistado a los conductores españoles por su precio competitivo (desde 13.525 euros), su bajo consumo y una mecánica sencilla pero eficaz. Disponible en versiones de gasolina, GLP y microhíbridas, el Sandero se consolida como la opción preferida para quienes buscan un vehículo bueno, bonito y barato.

En segundo lugar, se encuentra el MG ZS, con 15.175 unidades vendidas. Este SUV del fabricante británico —propiedad del grupo chino SAIC Motor— ha sorprendido al mercado por su excelente relación calidad-precio, posicionándose como una de las alternativas más accesibles dentro del segmento de los todocaminos.

Toyota, por su parte, mantiene su dominio en el mercado español gracias a una gama completamente híbrida. Con cuatro modelos en el Top 10 —Yaris Cross, C-HR, Corolla y Yaris—, la marca japonesa refuerza su liderazgo en fiabilidad y sostenibilidad. El Toyota Yaris Cross ocupa el tercer puesto con 11.517 unidades, seguido del C-HR, que suma 9.367 gracias a su diseño renovado y a la introducción de versiones híbridas enchufables. Les siguen el Corolla (7.728 unidades) y el Yaris (6.903), completando una presencia dominante en el segmento híbrido no enchufable.

Entre los SUV más vendidos destaca el Hyundai Tucson, con 8.436 unidades, que combina confort, diseño y espacio interior. Su éxito radica en ofrecer equipamiento de alta gama sin disparar el presupuesto, un factor decisivo para las familias españolas.

El SEAT Ibiza, con 8.297 unidades, mantiene su vigencia como uno de los compactos preferidos, aunque su falta de versiones electrificadas limita su crecimiento frente a competidores del grupo Volkswagen como el Polo o el Fabia.

Por su parte, el Dacia Duster continúa siendo el SUV de bajo coste más vendido, con 7.807 unidades. Su nueva generación ha mejorado en diseño y equipamiento, pero conserva su espíritu práctico. Además, todas sus versiones cuentan con distintivo ambiental ECO, un atractivo extra para quienes buscan movilidad sostenible sin pagar de más.

El Top 10 lo cierra el KIA Sportage, con 6.604 unidades, gracias a una de las gamas más completas del mercado, con opciones gasolina, diésel, híbridas e híbridas enchufables, además de un interior moderno y tecnológico.

Un mercado en crecimiento y con perspectivas positivas

El mes de septiembre de 2025 cerró con 85.167 unidades vendidas, un 16,4% más que el año anterior. Este incremento permitió superar por primera vez desde la pandemia los niveles de ventas de 2019, que se habían situado en 81.746 unidades. En el acumulado anual, el mercado alcanza las 854.658 matriculaciones, lo que representa un crecimiento del 14,8%.

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, destacó que “septiembre ha sido el primer mes desde la pandemia en el que las ventas totales superan las cifras del mismo mes de 2019. Los buenos resultados de los turismos con enchufe y la estabilidad del mercado nos hacen prever un cierre del año por encima de los 1,1 millones de unidades”.

La recuperación del mercado automovilístico en España demuestra una tendencia sólida hacia la sostenibilidad y la eficiencia. Los conductores valoran más que nunca el ahorro en combustible, el bajo coste de mantenimiento y las opciones híbridas o ECO. Marcas como Dacia, MG y Toyota marcan el pulso de un sector que ha vuelto a ganar velocidad.