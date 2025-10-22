Christian Vidal, empresario de 32 años: "Los coches de segunda mano los podemos vender por 5 veces más"

Christian Vidal, conocido en el mundo de internet como 'Torete', ha transformado su pasión por los coches en un negocio rentable.

A sus 27 años, este joven empresario ha encontrado una fórmula eficaz para hacer dinero en el mercado de los vehículos de segunda mano: comprar en subastas, reparar y vender con grandes márgenes de beneficio.

"Compro coches en subastas que a lo mejor están tocados con algún golpe de chapa o problemas de motor, pero son cosas muy sencillas de reparar. Digamos que, a lo mejor, en dos semanas las tenemos reparadas", explica Vidal en el canal de Adrián Sáenz.

Un negocio muy rentable

La inversión inicial varía según el modelo, pero las cifras son tentadoras. "Compramos coches en 500 o 10.000 euros, depende lógicamente del coche, y al final los podemos vender por tres, cuatro o cinco veces más", afirma.

Lo que empezó como una afición, terminó convirtiéndose en un proyecto sólido. "Contamos con una nave personal donde tenemos todo lo necesario para preparar un coche, porque lo tenemos como pasión", relata.

El trabajo, sin embargo, no está exento de complicaciones. Vidal reconoce que el proceso de subastas puede ser tedioso y poco predecible.

"Las subastas son un poco coñazo porque no es ganar la puja y ya. Hay coches que ganas la puja y te dan el coche, y otras veces ganas la puja y te dicen: 'no, ahora tienes un mes para que el tío acepte el dinero'. Entonces pierdes mucho tiempo, no es todo súper bonito", apunta.

Pese a las dificultades, el negocio sigue siendo rentable. A veces, incluso, decide vender rápido para agilizar el flujo de capital.

"Hay coches que a lo mejor compro y digo ‘va, no le voy a sacar yo el último euro’. Lo compro y lo vendo. Por ejemplo, pongo a la venta un 206 GTI que tiene cuatro cosas, lo compro por 500 euros, lo pongo por 1100 y lo compran", comenta.

En otras ocasiones, opta por una reparación completa: "Otras veces decidimos repararlo nosotros, gastarnos 600 euros más y venderlo por 3000".

Con decenas de vehículos en juego cada mes, Vidal y su equipo manejan volúmenes considerables. "Estamos pujando a lo mejor por 50 coches. Imagínate que nos entran 10 de golpe, pues a lo mejor decimos: cinco los vendemos, les sacamos un pellizquito, y los otros cinco los reparamos".