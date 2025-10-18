Un mecánico, sobre cómo ahorrar dinero en combustible: "Que vaya a 3.000 revoluciones no significa que gaste más"

Conducir de forma eficiente no solo alarga la vida del coche, también puede reducir el gasto en combustible.

Juan José Ebenezer, conocido en TikTok como @talleresebenezer, ofrece un consejo clave para quienes quieren ahorrar sin poner en riesgo su seguridad: aprovechar la retención del motor.

"En vez de ir conduciendo y, cuando llegues a una cuesta abajo, dejarlo en punto muerto y guiarte o ayudarte del freno, lo que debes hacer es dejar una marcha acorde a la velocidad, levantar el pie del embrague y que el coche vaya solo, con sin retención de motor", explica el mecánico.

Un cambio mínimo pero necesario

Según él, este simple gesto puede marcar una gran diferencia tanto en la seguridad como en el consumo.

El motivo principal tiene que ver con el sistema de frenado. "A la hora de nosotros circular, cuando dejamos el freno constantemente pisado porque el vehículo va en punto muerto, los frenos se calientan", advierte.

Ebenezer detalla las consecuencias: "El disco que está aquí dentro, al tener las pastillas apretando constantemente, frena gracias al intercambio de temperaturas".

"De esta forma, se va a calentar muchísimo, se va a poner al rojo vivo y van a pasar dos cosas: o que va a perder capacidad de frenada, por lo tanto te vas a quedar sin freno, o que te los vas a cargar y te vas a quedar sin freno de forma permanente", añade.

Además del riesgo de quedarse sin frenos, esta forma de conducción también afecta directamente al bolsillo.

"Lo segundo que vas a notar es el consumo, que te va a bajar por una sencilla razón", asegura.

"Aunque veas las revoluciones más altas y que el coche al ralentí va a 1.000 revoluciones, mientras que en retención de motor va a 3.000, eso no significa que gaste más", detalla.

El secreto, tal y como explica, está en la forma en la que trabaja el sistema de inyección.

"El vehículo se encarga de cortar la inyección de combustible aunque vaya a 3.000 revoluciones. Siempre que tengas el pedal del acelerador levantado y esté haciendo freno de motor, es decir, el coche avanza solo, pero lo que lo frena es la compresión del motor", describe.

Según Ebenezer, ese comportamiento puede observarse fácilmente: "En ese caso, el vehículo tiene cero inyección de combustible en el motor, y lo notarás porque el consumo instantáneo bajará a cero".

Así, el mecánico resume que una conducción más inteligente no siempre implica ir más despacio, sino entender cómo responde el coche.