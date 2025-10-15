BYD acelera su conquista en España y logra en 18 meses los beneficios que Tesla tardó más de seis años en alcanzar

La automovilística china BYD, el rival chino de Tesla en la carrera por liderar las ventas de vehículos eléctricos, va camino de cerrar el primer ejercicio como líder mundial de coches eléctricos.

Pero su desempeño en el mercado nacional tampoco hay que pasarlo por alto. BYD Motors Iberia, la sociedad española del gigante automovilístico chino, cerró su primer año completo de actividad con un beneficio de 2,65 millones de euros, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Una cifra que supone dejar atrás las pérdidas que registró la compañía en 2023, año en el que se constituyó la sociedad, y que se situaron en los 80.638 euros.

Por poner estas cifras en contexto, Tesla tardó seis años en lograr unas ganancias similares. Ahora bien, cabe precisar que el mercado del vehículo eléctrico apenas tenía penetración en las matriculaciones. En la actualidad, la cuota de mercado del coche eléctrico alcanza el 8%.

Si bien BYD tan sólo ha necesitado un año y medio para conseguir estos resultados, también hay que tener presente que su ofensiva es mucho más seria que la de su rival norteamericano.

Todo ello debido a que la multinacional china cuenta con una gama mucho más amplia, de nueve modelos, que Tesla, que tan sólo cuenta con cuatro vehículos. Esto le permite ofrecer una mayor gama de posibilidades, tanto en eléctricos como en modelos híbridos enchufables: Tesla sólo ofrece modelos 100% eléctricos.

Asimismo, el resultado de explotación dejó atrás los números rojos de 2023 y alcanzó los 3,84 millones de euros.

175 millones en ingresos

En la partida de ingresos, BYD Motors Iberia reconoce una cifra de negocios de 175,5 millones de euros. De hecho, sus ventas en España alcanzaron las 5.393 unidades de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables).

La práctica totalidad de este monto corresponde a las ventas de vehículos, mientras que otros 544.923 euros vinieron derivados de la venta de recambios.

De hecho, el 89,2% de la facturación procedió del mercado español, mientras que unos 18,8 millones vinieron del resto de mercados europeos.

Si estas cifras se comparan con las de Tesla, la firma capitaneada por Elon Musk tardó cinco años y medio desde que se estableció en el mercado español en lograrlas.

Ahora bien, Tesla Spain logró el año pasado un beneficio récord de 6,98 millones de euros, un 15,4% más que el ejercicio anterior. Lo mismo sucedió con la cifra de negocios, la cual alcanzó un récord de 640 millones de euros, un 18% más frente a 2023.

A nivel laboral, BYD Motors Iberia empleó el año pasado a 52 trabajadores, de los que 41 eran hombres y 11 mujeres. Así, los gastos de personal de la compañía en 2024 alcanzaron los 2,83 millones de euros, de los que 2,27 millones correspondieron a sueldos y otros 557.714 euros a cargas sociales.

En el caso de Tesla, la sociedad española elevó el año pasado su plantilla un 7,9%, hasta los 257 trabajadores. No obstante, la filial también registró un importante incremento en las indemnizaciones por despido. Tal fue el aumento de estas indemnizaciones en 2024 que se llegaron más que a triplicar, hasta alcanzar los 493.699,38 euros.