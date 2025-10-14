Los proveedores de automoción rebajan sus previsiones: este año se perderán más de 3.000 empleos en España

El sector del automóvil no vive su mejor momento. A la dura transición que vive el sector, hay que sumar las distintas guerras comerciales. Y por todos es conocido que si el automóvil tose, el sector se resfría.

A lo largo del año, distintos proveedores de primer nivel han anunciado una oleada de despidos de cara al final de la década. Multinacionales como Bosch, ZF, Continental o Schaeffler ya los han comunicado.

Ahora, el sector de proveedores de automoción en España ha rebajado las previsiones que tenía para el año en curso. ¿El motivo? La compleja situación que viven algunas empresas del sector ante la "incertidumbre imperante" y la bajada de volúmenes de producción en Europa.

Por ello, Sernauto, la patronal del sector, considera que el año finalizará con una caída en la cifra de negocios del 2%. Esto supondrá que la industria auxiliar del automóvil maneja unos ingresos de 15.850 millones de euros.

De hecho, este supondría el segundo ejercicio consecutivo de caídas. Cabe recordar que Sernauto estimaba que este año la facturación se mantendría estable frente al año anterior.

Pérdida de empleo

Pero no es la única previsión que ha rebajado la patronal. Todo ello vendrá acompañado de una reducción del empleo del 1%.

Esto equivale a la pérdida de más de 3.200 empleos. Y es que el sector de componentes de automoción finalizó el año pasado con una ocupación de 325.200 trabajadores de forma directa e indirecta.

De hecho, durante 2024 el empleo directo del sector registró un descenso del 0,7% frente a 2023, hasta situarse en los 203.250 trabajadores.

Así las cosas, la Junta Directiva de Sernauto ha reclamado al Gobierno la "urgente necesidad de poner en marcha el Plan Auto 2030, promovido por Anfac con apoyo del Ministerio de Industria, con medidas firmes y concretas para apoyar la industria de Automoción en estos momentos tan críticos".

Javier Pujol, presidente de Sernauto, ha explicado que “ante la inacción de las políticas europeas, en España debemos apoyar a los proveedores de automoción para que sigan haciendo innovación en nuestro país".

Cabe tener presente que en los últimos cinco años, la industria de proveedores de automoción española ha perdido 40.000 empleos directos e indirectos.

Lo cierto es que en la actualidad, Mahle, otra multinacional alemana, ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para sus plantas de Motilla del Palancar (Cuenca) y Paterna (Valencia). Una decisión que plantea el despido de 550 trabajadores en la planta conquense y de otros 190 en la factoría valenciana.