China también quita negocio al neumático: el beneficio de los cuatro grandes fabricantes en España cae un 16% en 2024

El dominio de China en el sector del automóvil no se limita al desarrollo de tecnologías electrificadas, gracias al control total de la cadena de valor de las baterías, sino que también abarca otras áreas de negocio de la industria.

Pese a que los grandes fabricantes de neumáticos siguen siendo europeos o japoneses, estos vieron recortadas sus ganancias conjuntas en España durante el pasado año. Una situación que se explica por el incremento de las importaciones de gomas procedentes de China.

Michelin, Bridgestone, Continental y Hankook registraron en 2024 un beneficio conjunto de 217,1 millones de euros, lo que supuso una caída del 16,6% en comparación con el ejercicio anterior.

De las cuatro multinacionales, tan sólo Hankook logró incrementar su beneficio en España. De hecho, llegó a más que duplicarlo, con un resultado de 2,3 millones de euros.

Pero esta situación también afectó a la cifra de negocios conjunta, la cual registró una merma del 3,4%, hasta los 4.457,1 millones de euros. Nuevamente, la filial española de Hankook fue la única que logró elevar su facturación durante el pasado año, hasta los 169,1 millones de euros, un 23,9% más frente al ejercicio anterior.

Michelin

Ahora bien, el dominio de este mercado se mantiene en manos de Michelin. La filial española acapara el 88,1% del beneficio de los cuatro fabricantes, al tiempo que copa el 70,3% de la cifra de negocios.

No obstante, Michelin España redujo su beneficio un 18% en 2024, hasta situarlo en los 191,4 millones de euros, debido al incremento de los tipos de interés. Asimismo, su cifra de negocios se redujo un 0,5%, hasta situarse en los 3.137,1 millones.

La filial española del fabricante japonés Bridgestone, el segundo más grande tras Michelin, también experimentó un recorte en su beneficio y su cifra de negocios. Mientras que el primero cayó un 6,9%, hasta los 17,5 millones, la facturación se contrajo un 14,4%, hasta los 750,2 millones.

La sociedad reconoce en sus cuentas que a lo largo del año pasado se llevó a cabo una "contracción del mercado europeo de automoción, intensificada por el incremento de la competencia asiática con estrategias agresivas de precios".

Continental también vio recortado su beneficio el año pasado. Concretamente, un 18,1%, hasta los 5,9 millones de euros.

Asimismo, la filial española del fabricante alemán registró un recorte en su cifra de negocios del 10,7% en comparación con el ejercicio anterior, hasta situarse en los 400,7 millones de euros. La sociedad asegura que la caída en los ingresos responde "a la bajada de la demanda de los primeros equipos".

China domina las importaciones

Del lado contrario, las importaciones de cubiertas de turismos y todoterrenos procedentes de Asia crecieron un 16,7% el año pasado, hasta alcanzar las 13.050.830 unidades, según datos del ICEX recogidos por la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (Adine).

El 77,8% de estas importaciones de gomas procedía de China, con un total de 10.157.110 unidades, lo que supuso un crecimiento del 15,7% en la comparativa interanual.

El segundo país de origen de estas importaciones fue Corea del Sur, de donde es originaria Hankook, cuyas importaciones de neumáticos aumentaron un 34% en 2024, hasta las 1.704.740 unidades.

Del lado contrario, las importaciones de neumáticos de Japón, de donde es originaria Bridgestone, cayeron un 8%, hasta las 338.980 unidades.

El dominio de China en este segmento se explica por el liderazgo que mantiene en la llanta pequeña. Concretamente, en aquellas gomas con una dimensión de 17 pulgadas o inferiores a estas. Y es que en este segmento los grandes fabricantes no son tan competitivos como los chinos.

El liderazgo chino también se observa en los neumáticos para furgonetas. El año pasado las importaciones procedentes de Asia para este tipo de vehículos crecieron un 33,9%, hasta 394.930 unidades.

El 49,3% de las mismas era de origen chino, con un total de 195.040 unidades, un 20,1% más frente al ejercicio anterior.

De otra parte, las importaciones de cubiertas para camiones procedentes de Asia en 2024 crecieron un 4,2%, hasta las 541.050 unidades. Ahora bien, el liderazgo de este segmento fue para Vietnam, con 177.850 unidades llegadas a España, un 53,5% más en tasa interanual.

China se mantuvo como el tercer país con más importaciones de neumáticos para camiones, con 127.210 unidades y un crecimiento del 11,6% frente a 2023.

Además, el gigante asiático también fue líder en las importaciones de cámaras de caucho, acaparando el 78,8% del total, con 714.260 unidades, un 47,9% más frente al ejercicio anterior.

India y las cubiertas agrícolas

Ahora bien, si China domina las importaciones de neumáticos para turismos, todoterrenos y furgonetas, India no tiene rival en las gomas para vehículos agrícolas. El año pasado se importaron 219.370 cubiertas para este segmento de mercado, un 14,5% más.

Pues bien, el 65,1% de ellas tenían como origen India, con 142.960 unidades, un 22,1% más frente al ejercicio anterior. China, por su parte, recortó las importaciones de neumáticos para vehículos agrícolas un 5,5%, hasta las 47.000 unidades.

Pero no es el único segmento de mercado que lidera India, dado que hace lo propio con las cubiertas para vehículos de construcción o mantenimiento industrial. Pese a que las importaciones de cubiertas para este nicho de mercado cayeron el año pasado un 21,1%, hasta las 125.800 unidades, India copó la mitad de ellas, con un crecimiento del 7,3%.