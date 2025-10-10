Juan López Frade (Suzuki) carga contra la sobrerregulación en Europa: "Es la región más estúpida del mundo"

El desempeño de Suzuki en el mercado español a lo largo del presente ejercicio se caracteriza por una caída en las ventas a doble dígito. Concretamente, del 16,3% en los nueve primeros meses del año, con 4.188 entregas. Pero no es algo que sorprenda a Juan López Frade, presidente de la filial española.

El directivo asegura en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia que están "más o menos" en el punto en el que pensaban estar. Todo ello debido a que desde Japón "decidieron dejar de traer a Europa el Suzuki Jimny y el Suzuki Ignis".

Lo cierto es que, de cara al año que viene, la compañía prevé cerrar en los niveles de este año. Eso sí, será a partir de 2027 cuando se produzca "un despegue, el cual tampoco va a ser vertical".

Preguntado por la llegada del primero modelo eléctrico de la marca, el Vitara (cuyo desembarco estaba previsto para el pasado mes de septiembre), López Frade explica que llegará en mayo del año que viene.

"Se está dando prioridad a aquellos países europeos que tienen mayor penetración en vehículos eléctricos, dado que hay problemas de capacidad para producir este coche, cuya fabricación se hace en India", apunta el ejecutivo.

Lo cierto es que López Frade reconoce que "el futuro de la gama tiene que ir hacia el vehículo eléctrico porque no cabe otra".

Ahora bien, el directivo apunta, algo que también considera la matriz, que "si todos los plazos siguen como hasta ahora -con la prohibición de matricular modelos de combustión en 2035-, las marcas que tengan en 2032, 2033 o 2034 vehículos de combustión se van a poner las botas a vender".

Regulación europea

López Frade asevera que "los clientes europeos se están quejando últimamente de cómo se incrementa el precio de los coches".

El ejecutivo detalla que "todas las ADAS (sistemas de ayuda a la conducción) que nos obligan a meter lo tiene que pagar alguien".

Juan López Frade, presidente de Suzuki Ibérica Suzuki

"¿Por qué? Porque Europa es la región más estúpida que hay en el mundo. Lo único que hacemos es regular, en vez de coger y decir: 'tenemos que invertir, tenemos que ser más productivos, tenemos que ir hacia adelante, como hacen los chinos o como hace Estados Unidos", detalla.

"Nosotros no, nosotros lo único que hacemos es regular y si no cumples algo que es prácticamente imposible, te multo. Así no vamos a ninguna parte, seguiremos siendo la zona regulatoria. Al final Europa es importante para todas las marcas, incluso para Suzuki, porque es donde primeramente se tiene que desarrollar todo esto, porque es verdad que todo esto llegará al resto del mundo, pero lo hará en 2060, 2070 o 2080", añade López Frade.

"Hasta que llegue ese momento, estamos siendo perjudicados tanto las marcas como los consumidores. Nos están obligando a fabricar vehículos que el consumidor no quiere", comenta el presidente de Suzuki Ibérica.

López Frade también critica los "parches" con los que opera Bruselas en el sector del automóvil: "¿Qué sentido tiene meter un nuevo Euro 7 si estamos todas las marcas invirtiendo en tecnología eléctrica? Eso implica más investigación, más sistemas y un mayor gasto". A lo que añade: "¿Todo esto quién lo paga? El cliente y es importante que el cliente lo sepa, que los coches cuestan más porque nos obligan a que cuesten más".

Futuro de la marca

En relación a si la compañía apostará por otras tecnologías, como la eléctrica de autonomía extendida, el ejecutivo recuerda que la marca ya presentó un modelo con esta propulsión hace ahora dos décadas. "Por lo que sea no se ha ido avanzando en esa dirección. Ahora mismo Suzuki no está pensando en eso, se piensa en el eléctrico".

"De hecho, Suzuki pasó ya hace muchos años de ser un líder a ser un follower. ¿Por qué? Pues porque aunque vendemos tres millones de coches al año en el mundo, seguimos siendo una marca que está sola. No tenemos el respaldo de ningún grupo", aclara López Frade.

Y añade: "Todo el mundo ha ido a por el eléctrico. Entonces Suzuki en un momento dijo 'si va todo el mundo por ahí y nos caemos por el barranco, nos caemos todos'".

"En Suzuki hemos sido de las últimas marcas en presentar un modelo eléctrico", explica el ejecutivo.

Rentabilidad de la red

En cuanto a la rentabilidad de la red de concesionarios, formada por 64 instalaciones, López Frade apunta a que en 2024 se situó "en el 1,6% de media". No obstante, el presidente de Suzuki Ibérica reconoce que hubo algunos concesionarios que perdieron dinero.

Ahora bien, el ejecutivo también pone en valor que "el 25% de la red logró una rentabilidad media del 6%".

De hecho, reconoce que, debido a la caída en las ventas, "la rentabilidad media al cierre de agosto se situó en el 1%, mientras que el 25% de la red redujo el margen hasta el 4,5%".