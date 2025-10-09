Un limpiador de coches, sin pelos en la lengua: " La máquina cuesta 3 euros, pero arrastra la suciedad y castiga la pintura"

Una amenaza silenciosa es a lo que se exponen todos aquellos conductores que utilizan los típicos túneles de lavado para lavar su coche. La rapidez y el ahorro le ganan la batalla a la perfección.

El problema en cuestión reside en los propios cepillos de lavado que se utilizan en estas infraestructuras. Las cerdas, a pesar de tener una apariencia suave, acumulan suciedad y pequeños escombros de los anteriores coches que van pasando.

Desde Altea, provincia de Alicante, un limpiador de vehículos expone desde su cuenta en las redes @premiumbymorad los secretos que analizaremos sobre este dilema en las limpiezas superficiales. "Lo barato sale caro", confirma el experto.

Imagen de una estación de lavado.

El problema reside en que esta suciedad acumulada en los rodillos actúa como un agente abrasivo tanto para la carrocería como para la pintura del modelo. De esta manera, aparte de opacar el brillo, se generan pequeños arañazos.

A esto se suma que este tipo de limpieza llega a las zonas superficiales, pero las juntas y los detalles pasan completamente desapercibidos. Lo que a largo plazo puede verse reflejado en la pintura del coche.

Tras analizar la situación, el experto propone la técnica llamada Detailing. Se trata de un proceso en el que, aparte de limpiar el coche a fondo, se va restaurando y protegiendo la superficie con productos especializados.

En este proceso se lava el coche a mano, posteriormente se realiza un pulido de la superficie, con lo que se eliminan desperfectos, devolviendo su brillo original y finaliza aplicando una protección como puede ser cera, un sellador o incluso un recubrimiento cerámico. Estos suelen actuar en contra de la suciedad y el agua.

Sanciones económicas por suciedad

Sí, es cierto, usted puede ser multado por llevar el coche sucio. Este castigo económico puede alcanzar una cifra de 200 euros. ¿En qué casos sucede?

Bien, esto puede darse cuando la visibilidad del conductor se ve comprometida, algo que viene aclarado en el artículo 19.1 del reglamento de circulación, donde se aclara como prioridad indiscutible una correcta visión de la vía en la que se circule.

Otro caso puede ser la identificación de la matrícula. Si no se aprecia correctamente, supondrá enfrentarse a una multa económica del mismo calibre que la anterior. Esta normativa queda establecida en el artículo 76 de la Ley de Tráfico.

Según washtec, especializados en la limpieza de vehículos, "la demanda de servicios de limpieza automotriz continúa registrando un crecimiento sin precedentes", confirman.

Ellos mismos determinan que 33 millones de los vehículos que circulan en España, son lavados como mínimo dos veces al mes, algo que achacan a los avances tecnológicos, el aumento de la cantidad de vehículos y la mejora en la calidad de los productos de limpieza.