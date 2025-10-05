José Luis, revisor de coches: "Para mí, este es uno de los mejores híbridos enchufables y menos conflictivos"

El aumento de las ventas de modelos electrificados ha duplicado las cifras del pasado año 2024. Concretamente, los híbridos enchufables han crecido un 165,4% tan solo durante el mes de septiembre, con un total de 10.976 matriculaciones.

Por lo que en este contexto conocemos la opinión de José Luis, quien mediante su empresa revisa modelos de segunda mano para un futuro comprador. "Para mí, este es uno de los mejores híbridos enchufables y menos conflictivos", así es como define el modelo en cuestión.

El ejemplar es un Mercedes GLE 350EQ. "60.000 euros de coche, solo en extras, lleva 35.000 euros", declara admitiendo que el modelo cuenta con 350 CV de potencia, además de un motor de combustión diésel de 194 caballos con motor eléctrico de 110 kilovatios. Lo que supone una autonomía eléctrica de 95 kilómetros.

Mercedes Benz GLE 350.

El experto describe el modelo a través de su cuenta en las redes sociales "Checkthecar". Él mismo destaca el tipo de cambio automático con el que cuenta, es 9G-tronic, lo que supone nueve velocidades con cambio automático. "Mercedes se ha coronado montando esas transmisiones", confirma. De la misma manera, recalca la tracción a las cuatro ruedas.

Por otro lado, José Luis expone los minuciosos detalles del interior del vehículo, destacando la integración en todos ellos. "Y no os cuento la lista de extras porque es interminable", afirma.

En cuanto a los ejemplares vendidos del Mercedes Clase GLC, ha conseguido matricular un total de 4.303 unidades a lo largo del acumulado del año, hasta septiembre. Esto supone un incremento del 15,75%, todo ello según los datos de Anfac.

El sector de la automoción avanza hacia la electrificación, por ello muchos conductores se animan en la búsqueda de este tipo de modelos, y este es un ejemplo de ello en el que se muestra un vehículo que no deja indiferente, destacando el lujo junto con la tecnología avanzada.