Un mecánico advierte sobre el líquido refrigerante: "Si tienes esta etiqueta, no la cortes, puedes perder la garantía"

Un componente clave en el sistema de un vehículo, es el líquido refrigerante. Si un motor carece de este, se pueden producir sobrecalentamientos, provocando daños graves e incluso permanentes en el sistema, tales como la junta de la culata o incluso el cigüeñal.

Por lo que en este contexto, para que funcione este componente, existe una presión necesaria en este sistema encargada de regular el punto de ebullición en el que debe encontrar el líquido, permitiendo la correcta circulación. Una presión baja puede causar que el refrigerante hierva antes de tiempo; esto puede ser a consecuencia de una fuga, lo que a veces produce una pérdida de líquido.

Por el contrario, si la presión es demasiado alta, puede deberse a un exceso de refrigerante o un condensador obstruido, este es el encargado de intercambiar el calor producido por el aire acondicionado, enfriándolo.

Imagen de la botella precintada con una etiqueta roja. Tik Tok

Con esta información podemos introducirnos en los posibles problemas. Los fabricantes, para asegurarse de que un sistema no haya sido contaminado, imponen en el recipiente de expansión una etiqueta a modo de precinto.

Con esta, se aseguran de que el sistema no ha sido contaminado, algo que también les sirve a un posible comprador del modelo mediante el mercado de segunda mano, para comprobar que este se encuentre en perfecto estado.

Juan, mecánico, recomienda no tocar nunca esta prevención, ya que si se manipula, se podría perder la garantía del fabricante hacia el vehículo. Por lo que sí se comprueba alguna clase de fuga, la recomendación es acudir a un profesional o a la casa de la marca. "Cuidado con tocarlo, la marca os quita la garantía", confirma de este modo en sus redes sociales.

Para conseguir otra opinión personal sobre posibles errores, hemos consultado a un experto en mecánica, Ismael Jiménez, quien nos expone otro de los posibles problemas situados en el sistema de refrigeración.

Este nos advierte sobre el G-13, un refrigerante que llevan algunos vehículos junto con una bolsa de silicatos, que pueden producir graves daños en el motor, por lo que se debe sustituir y limpiar todo el sistema para evitar averías.

Para mantener su buen estado, las revisiones son fundamentales, como comprobar si existen fugas, además de que el coche tenga el nivel de refrigerante adecuado, esto se puede comprobar en el propio recipiente que contiene unas marcas entre las que debe estar el componente.

Otro modo de cerciorarse de que el sistema funcione correctamente es mediante el aire acondicionado, especialmente cuando se circula a bajas velocidades.