Esta es la nueva normativa que comenzará a partir de 2027: el precio del carburante va a llegar a subir hasta 45 céntimos

A España lleva años doliéndole el bolsillo a la hora de llenar el tanque de combustible, convirtiéndose en la pesadilla de todos aquellos conductores que necesitan su vehículo de manera habitual.

Y aunque se han generado alternativas como las llamadas gasolineras low cost, no para todos es suficiente con ese pequeño ahorro. A esto se suma un contratiempo inesperado con el nuevo régimen europeo de derechos de emisión (RCDE2) el cual comenzará a partir de 2027 y aunque aún queda más de un año para su implantación, un buen número de sectores se verán afectados.

Entre los perjudicados se encontrarán sectores más allá del transporte como A pesar de que la normativa respete el medio ambiente, no lo hará con la economía de los contribuyentes, ya que acarreará el aumento de la vivienda, el consumo y, por supuesto, el transporte junto con la energía.

Imagen de la recarga de combustible a un área de servicio. Getty Images

Para los conductores, esto supondrá un aumento de entre 35 y 45 céntimos en el precio del combustible, todo ello para conseguir una reducción de la emisión contaminante antes de 2030 y la neutralidad climática en 2050.

La meta es alcanzar una reducción de hasta el 62% de las emisiones. Al esperarse un gran golpe, el propio Banco de España ya se ha anticipado y sus predicciones determinan un aumento en la inflación, llegando a un 2,4%, lo que supone un 0,7% más que en la actualidad.

Este sistema se encuentra incluido dentro del paquete climático Fit for 55 en el que se tendrá que asumir el derecho de emisión. Esta evolución ecológica generará un impacto en la sociedad, abriendo de este modo la puerta a nuevos tiempos de color verde.

Esta medida se sumará a la que comenzará en 2026 diciendo adiós a la etiqueta CERO para todos con la nueva reforma de Tráfico en la que se endurecen las normativas. Solo obtendrán esta distinción aquellos vehículos cuya autonomía eléctrica supere los 90 kilómetros.