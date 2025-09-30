El automóvil europeo se gripa: Volkswagen y Stellantis paran la producción en varias plantas por la atonía del mercado

La automoción europea muestra claros signos de ralentización. Y eso no es buena señal. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el Viejo Continente aún no ha recuperado los niveles de venta previos a la pandemia.

Lo cierto es que las matriculaciones de turismos en Europa en los ocho primeros meses del año se mantienen estables frente al mismo periodo del año anterior, con un total de 8.691.840 unidades comercializadas.

Ante esta tesitura, el Grupo Volkswagen y Stellantis, los dos consorcios con más ventas en Europa, han decidido paralizar la actividad de algunas de sus fábricas. Una situación que tampoco escapa a las factorías españolas.

En el caso de Volkswagen, el gigante alemán del automóvil paralizará la actividad industrial en sus plantas alemanas de Zwickau y Dresde a partir del próximo 6 de octubre durante una semana.

Cabe recordar que ambas factorías alemanas se encargan de la producción de modelos completamente eléctricos.

En el caso de Zwickau, la planta se encarga de la producción de los modelos Volkswagen ID.3, ID.4 e ID.5, el Cupra Born, el Audi Q4 e-tron y Sportback e-tron, así como las carrocerías del Bentley Bentayga y de Lamborghini Urus, mientras que la factoría de Dresde se encarga también de la fabricación del Volkswagen ID.3.

Pero también se verá afectada la fábrica de Osnabrück, la cual detendrá la actividad, al menos, un día a la semana hasta final de año. Ahora bien, esta factoría parará una semana en octubre por la baja demanda del Volkswagen T-Roc Cabrio.

Esta planta también produce el Porsche 718 en su versión Cayman y hasta mayo se encargaba de la producción del Porsche 718 Boxster. De hecho, está previsto que el Grupo Volkswagen eche el cierre a esta factoría en 2027.

Pero también se está negociando con los sindicatos un posible parón en la actividad en la fábrica de Emden, según avanzó el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dicha factoría se encarga de la producción de los Volkswagen ID.4 e ID.7.

Stellantis parará seis plantas

Si el año 2024 se caracterizó por un exceso de stock en Estados Unidos, ahora el grupo francoitaloamericano sufre una situación similar en Europa.

Al cierre del primer semestre del año, los inventarios de Stellantis a nivel mundial se situaron en los 1,2 millones de unidades, lo que supuso un incremento del 1% frente al cierre del ejercicio 2024 y una reducción del 14,7% frente al primer semestre del año pasado.

En los ocho primeros meses del año, el cuarto consorcio automovilístico más grande del mundo vendió en el Viejo Continente un 7,4% menos en la comparativa interanual, hasta las 1.298.913 unidades.

De las 15 marcas automovilísticas con las que cuenta el grupo, tan sólo Peugeot, Jeep y Alfa Romeo registraron incrementos en sus entregas entre enero y agosto en Europa. La caída es tan abultada que la cuota de mercado se ha reducido en 1,3 puntos porcentuales, hasta situarse en el 14,9%.

Por este motivo, Stellantis decidió acometer un parón industrial en seis factorías europeas. Un parón del que no se escapan ni la planta de Figueruelas (Zaragoza) ni la de Madrid. La actividad en estas dos fábricas parará durante siete y 14 días, respectivamente.

Mientras que la factoría de Figueruelas se encarga de la fabricación de los modelos Peugeot 208, Opel Corsa o Lancia Ypsilon, en versiones térmicas y eléctricas, la del barrio madrileño de Villaverde es la encargada de producir los Citroën C4 y C4X, que dejarán de fabricarse en 2027.

A comienzos de año, el grupo automovilístico adjudicó a la planta de Vigo y Zaragoza la plataforma STLA Small, destinada a la fabricación de modelos eléctricos pequeños.

En el caso de Madrid, el grupo también cuenta con nuevos planes, los cuales se tendrán que desvelar este año. "Madrid está haciendo los deberes en términos de eficiencia y tiene futuro", explicó entonces Jean-Philippe Imparato, director de operaciones de Stellantis.

No obstante, la fábrica francesa de Poissy será la más afectada, dado que sus dos líneas estarán paradas entre el 13 y el 31 de octubre. Dicha planta es la encargada de fabricar los modelos DS 3 y Opel Mokka.

De esta decisión tampoco escapan las factorías de Eisenach (Alemania), Tichy (Polonia) y Pomigliano (Italia), que echarán abajo la persiana durante cinco, nueve y 14 días, respectivamente.

Renault acecha a Stellantis

La situación que vive Stellantis se agrava si se tiene en cuenta que el Grupo Renault ha seguido el camino contrario a Stellantis.

El consorcio automovilístico francés comercializó en los ocho primeros meses del año un total de 887.334 turismos en el Viejo Continente, lo que supuso un incremento del 5,9% en la comparativa interanual.

El grupo galo también registró un alza en su cuota de mercado de medio punto, hasta situarla en el 10,2%. Todo ello gracias a la apuesta híbrida no enchufable, la más demandada en Europa, y a una apuesta eléctrica basada en modelos con historia de la marca, como el Renault 4 y el Renault 5.