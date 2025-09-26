Detenidas 18 personas por vender carburante adulterado a gasolineras 'low cost': "Perjuicios por daños en los motores"

El 26 de septiembre de 2025, La Guardia Civil, junto con el servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desmantelado una organización dedicada a introducir carburante alterado en las gasolineras Low cost situadas en Levante.

De este modo eludían tanto controles como impuestos. La operación denominada "Tenk" se ha saldado con 18 personas detenidas e investigadas, además de otras 14 que se encuentran vinculadas a 40 empresas con entramado criminal.

Dicha indagación comenzó en 2023 a consecuencia de la alerta dada por los vecinos de la localidad de La Hoya del Campo, en Abarán, Murcia. Los habitantes se percataron del continuo flujo de camiones cisterna a la población.

Imagen de la investigación de La Guardia Civil. La Guardia Civil

La entrada y registro de La Guardia Civil, permitió incautar más de 70.000 litros de gasóleo a la vez que maquinaria y depósitos. El carburante era conocido como "designer fuel" (combustible de diseño). Aparte de los componentes añadidos para eludir las tasas, se encontró un tercero que no cumple con las especificaciones aptas para el gasóleo de automoción.

El destino de este carburante se encontraba en las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia, además de otras dos localizaciones de distribución en los municipios de Abanilla y Silla, Valencia.

El combustible procedía de Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania, entre otros países donde se declaraban como aceite y lubricantes, no como gasóleo.

Las organizaciones lo distribuían de forma fraudulenta. "Lo que causa pérdidas económicas tanto a los Estados miembros de la Unión Europea como al sector empresarial por competencia desleal", afirma La Guardia Civil.

Por otro lado, los gases que se emiten por su combustión generan emisiones contaminantes que pueden convertirse en una amenaza que, según el cuerpo de seguridad, podría afectar tanto al medio ambiente como a la salud pública.

De la misma manera que su almacenamiento podía generar riesgos de vertido y afectar al consumidor final en sus vehículos personales.

Involucrados

La Guardia Civil asevera que algunos de los supuestos empresarios serían “testaferros” con situación económica precaria, los cuales cedían sus datos para la creación de empresas y cuentas bancarias. Entre ellos recalcan la presencia de ciudadanos ucranianos, letones, franceses y españoles.

En cuanto a los 18 detenidos y los 14 investigados, se les atribuyen delitos de estafa y falsedad documental contra la Hacienda Pública, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, además de blanqueo de capitales contra la Seguridad Vial y de pertenencia a organización criminal.

Destacan además la implicación de un conductor de camiones por 26 delitos contra la seguridad vial en la conducción de vehículos con mercancías peligrosas sin tener el permiso de circulación adecuado.

Un total de 40 empresas son las involucradas. Estas estarían situadas en Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona. En el curso de la investigación, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores del Área de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia han inspeccionado un total de 11 estaciones de servicio y empresas.