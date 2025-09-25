Diego Vargas, empresario, sobre los coches chinos: "Si te puedes permitir uno de 'pata negra', aquí manda Europa"

“Los coches chinos que nos suelen entrar son por golpes, todavía no hay ninguno que haya venido por avería”, declara Diego Vargas a El Español. Desde el año 2004, Diego Vargas fundó con su hermano la empresa familiar "Desguaces Paco", desde la que él mismo, expone su pasión por el mundo del motor, que comparte a través de sus redes sociales.

El entendido en la materia argumenta que la calidad de este tipo de modelos no es realmente alta, por lo que si se tiene algún percance, el coste de reparación del golpe supera al precio del modelo. "Por avería no ha venido ninguno todavía", aclara.

“A mis empleados les digo que se compren estos coches, su marca es mi favorita”, declara Vargas dentro del sector asiático, refiriéndose a BYD (Build Your Dreams). Esta comenzó su aventura en el sector del automóvil en el año 2003, aunque verdaderamente nació en 1995 fabricando baterías recargables para teléfonos.

Sala de exposición de BYD en Suzhou, China. Getty Images

En cuanto a los modelos que destaca de la marca se encuentran el BYD YangWang U7 o U8, el primero de ellos se posiciona como la primera berlina de alto standing que le hace frente a modelos como el Mercedes-Benz EQS. "Son vehículos top, son misiles con ruedas”, argumenta Vargas.

Estos modelos tienen una gran potencia, en concreto el U7 cuenta con 1.287 CV. En cuanto a sus posibles motorizaciones se encuentran la eléctrica e híbrida enchufable.

El entendido recalca el diseño de estos modelos, además de la calidad que tienen por un precio razonable. "Están rompiendo el mercado". Además, como segunda marca de preferencia para adquirir un modelo, posiciona a MG.

Europa

Diego Vargas hace referencia también a algunos modelos del sector europeo. Destaca a Audi y a sus modelos RS3 y RS4. El primero de ellos tiene una potencia de 400 CV con una aceleración en 3,8 segundos.

En este ejemplar se resaltan las calidades de sus materiales con elementos premium y, como no, sus asientos Bucket, que coronan a este modelo exclusivo. Gracias a su estilo, con un diseño compacto, es idóneo tanto para carretera como para una conducción urbana.

Por otro lado, hace referencia a Mercedes y BMW, concretamente el M4, un ejemplar que combina deportividad con tecnología, a la que se suma una potencia que asciende a los 552 CV. "A estos coches no se les puede hacer competencia ni en Asia ni en América, tienen muchísimo rendimiento y prestaciones de infarto", confirma el experto.

Por lo que concluye argumentando que como vehículo para utilizar diariamente y sin lujos, solo destaca a Dacia. "Pero si alguien puede permitirse un coche 'pata negra' como los anteriores, ahí sí que manda Europa", concluye de este modo Vargas.