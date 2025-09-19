Llega a Lidl la mochila que necesita todo motero para la vuelta a la rutina: con funda hasta para la lluvia

Con la vuelta a la rutina, la vuelta a la oficina o a su lugar de trabajo, muchos buscan los accesorios con los que poder llevar su portátil, además de su material de manera cómoda y práctica, especialmente los moteros con su característico espacio reducido.

Para todos ellos, los supermercados Lidl traen una propuesta de lo más interesante, se trata de una amplia mochila negra con detalles reflectantes como plus, para mejorar su visibilidad en carretera. Además, cuenta con una funda para todos aquellos días lluviosos de otoño e invierno.

El modelo tiene un precio de 29,99 euros. Se distingue por sus calidades con acabado acolchado a la vez que ergonómico en su parte trasera. Para una mayor comodidad, cuenta con correas regulables en la parte de pecho y hombros, con lo que irá completamente sujeta en carretera.

Mochila para la moto. Lidl

Además, para una mayor adaptación al torso, dispone de las aletas con las que cuentan sus laterales, las cuales son bolsillos de fácil acceso para tener a mano los documentos y pertenencias más importantes, aunque si no se necesitan, se pueden desmontar.

En cuanto a la distribución, el ejemplar dispone de un compartimento principal espacioso, además de ampliable en el que se dispone de un bolsillo dentro en el espacio protector de espalda cubierto por una malla.

Si hablamos de sus dimensiones, esta tiene una capacidad de 18 litros con bolso trasero de unos 20 litros de capacidad. Sus medidas son 32 x 45 x 15,5 centímetros, mientras que su peso es de 1,2 kilos compuestos en un 100% de poliéster.

Al estar formada por este material su lavado es realmente sencillo, pudiéndose lavar en máquina y con agua fría utilizando un detergente suave, se debe evitar el agua caliente para que esta no encoja.

Normativa de bultos en la moto

Para incluir peso en estos vehículos, se debe tener en cuenta el máximo autorizado dentro de lo que el fabricante recomienda. De la misma manera, hay que ser consciente de la velocidad máxima a la que se puede circular con este.

La norma establecida es no superar los 0,5 metros a cada lado de la moto, desde el eje longitudinal de la misma.

Otra opción si no se quiere llevar una mochila es incluir en la parte trasera una maleta o Top Case, para ello se debe comprar el soporte homologado del modelo en concreto.

Algo muy importante es la distribución del peso, algo fundamental al tomar una curva o en el momento de realizar alguna clase de maniobra. Al igual que es crucial, evitar cualquier clase de equipaje o bulto que no se interponga con las señalizaciones luminosas.