Granada Premium: donde estrenar un Mercedes-Benz es “una experiencia global, no solo una compra”

El concesionario granadino ha consolidado su papel como referente en el tejido industrial y social de la ciudad con sus servicios exclusivos.

Está claro que la movilidad, tal como se entendía hace apenas una década, está viviendo actualmente un salto cualitativo llamado a cambiarlo todo. Tradicionalmente, la innovación y el diseño han sido conceptos muy ligados a la experiencia de conducir. Y, aunque ambos siguen estando presentes en los vehículos actuales, hay otros pilares que sustentan la automoción y que resultan diferenciales. Es el caso de la tecnología, de la conectividad y, por supuesto, de la sostenibilidad: la electrificación ha abierto la puerta a un nuevo paradigma en nuestras calles y carreteras.

Todos estos factores redundan en la idea de llevar la conducción a otro nivel, tanto por el propio coche como por todo el valor añadido que le pueda aportar la marca e incluso el concesionario. Es precisamente ahí donde Granada Premium, concesionario oficial Mercedes-Benz, ha incidido en ofrecer a sus clientes no solo coches que responden a los más altos estándares de calidad de la marca, sino en que todos sus conductores vivan una experiencia integral que combina lujo, eficiencia, prestaciones y un servicio exclusivo.

Se trata, en definitiva, de ser más que un establecimiento cuyo fin es vender coches. La marca de la estrella se caracteriza por ese valor añadido que aporta la elegancia en sus diseños y detalles, así como la tecnología de vanguardia de la que hacen gala sus modelos.

Una revolución tecnológica al alcance de todos

En los últimos años, este viraje del mercado y de la movilidad hacia la electrificación ha supuesto un reto para todas las marcas. Pero Mercedes-Benz ha asumido el desafío y se ha convertido en un referente en el sector con sus propuestas electrificadas, que también incorporan los últimos avances en sistemas de asistencia inteligente y conectividad. Han aparecido, de acuerdo con estas premisas, modelos híbridos enchufables y 100% eléctricos, como la gama Mercedes EQ, auténticamente disruptiva.

Granada Premium acerca esta revolución tecnológica y sostenible a sus clientes. La idea es ofrecerles soluciones de movilidad a nivel particular o de empresa que se ajusten a sus necesidades. Eso incluye desde la adquisición de vehículos eléctricos hasta programas de renting flexible. Como expresa el gerente de la concesión, Jorge García, “el objetivo es que cada cliente sienta que forma parte de la familia Mercedes-Benz”. Una meta para la que la clave es que cada persona que salga con un nuevo vehículo de su concesionario tenga la sensación de vivir “una experiencia global, no solo una compra”.

Más que un concesionario al uso

Y es que la filosofía de Granada Premium se basa en ir más allá del producto y establecer una relación a largo plazo con sus clientes. Se trata de cuidar cada detalle, atender cada petición y resolver cada duda o consulta que pueda surgir. Eso incluye un asesoramiento personalizado o pruebas de conducción adaptadas a sus necesidades, pero también un servicio posventa encaminado a redundar en la satisfacción del comprador.

Son detalles que marcan la diferencia y que han posicionado este concesionario como un actor muy importante en el tejido empresarial de la ciudad y de la provincia, así como un negocio muy activo en infinidad de eventos locales e iniciativas sostenibles.

Reflejo de esta ambición son las propias instalaciones de Granada Premium. Sus espacios también responden a esta vocación por ser punta de lanza del diseño y la tecnología, y hacen gala de una arquitectura y una iluminación que transmiten toda la esencia de Mercedes-Benz. Un cariz de exclusividad que este concesionario granadino cuida para consolidar la experiencia y acompañar al conductor en este salto adelante hacia la conducción del futuro.