Volkswagen California Beach Camper: el modelo para llevarse la casa a cuestas y que menos valor pierde del grupo alemán

Pocas modas han conseguido perdurar a lo largo de los años. Le pasó a los pantalones de campana, a las hombreras y al palo selfie. Pero hay otras que se mantienen con el paso de los años.

La llegada de la pandemia fue sinónimo de confinamiento, separación y, en muchos casos, soledad. Tanto que, una vez finalizada, las ganas de escapar eran más que notorias. De hecho, fue un punto de inflexión para lanzarse a la carretera con la casa a cuestas.

Una situación en la que se vio beneficiada el sector del caravaning -y pese a que poco tiempo después se viese agravada por la falta de semiconductores que afectó al sector del automóvil-. Así, si España se posiciona como uno de los principales destinos turísticos del mundo y ansía con llegar a los 100 millones de turistas internacionales, otro importante nicho de mercado se decantó por ir en caravana, autocaravana o furgoneta camperizada.

Y el rey de este último segmento, sin un rival que asome por el retrovisor, es Volkswagen. Y, sobre todo, su modelo California.

Su lanzamiento al mercado se produjo en 1988 y desde entonces se han comercializado en todo el mundo más de 280.000 unidades. Hablamos de un icono de las furgonetas camperizadas. Tanto, que incluso en los últimos años su demanda en el mercado de ocasión ha provocado un alza de los precios.

La unidad probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Volkswagen California Beach Camper, la versión más equipada de la gama Beach, que se sitúa un escalón por debajo de la Ocean, la cual es la que incorpora mayor nivel de equipamiento. De hecho, la versión Beach celebra este año su vigésimo aniversario desde se lanzó al mercado.

A nivel mecánico, este modelo monta un bloque motor 2.0 TDI con un cambio automático DSG y 150 CV de potencia. El precio de partida se sitúa en la horquilla de los 75.000 euros, por lo que se echan en falta algunas funciones que en la actualidad se consideran imprescindibles.

Volkswagen California Beach Camper A. Tejero

Su desempeño en carretera es óptimo y su consumo, más. El modelo viene equipado con un sistema de AdBlue que le permite reducir los consumos. Tras una ruta larga que incluyó viajes por carretera y localidades con un tráfico nutrido, el modelo marcó 7,2 litros a los 100 kilómetros. Más que suficiente para un modelo con semejante peso (2.335 kilos).

El cambio automático funciona correctamente. Aunque parece invasivo el sistema Start & Stop. Dicho sistema se activa con rapidez y puede complicar el arranque en cruces o glorietas.

Otro debe es la falta del control de crucero adaptativo inteligente, uno de los mejores sistemas con los que cuenta el gigante alemán del automóvil y que no montaba la unidad probada.

A la hora de circular por carreteras con un firme en mal estado se pueden apreciar los vadeos en el puesto del conductor. Pese a ello, el vehículo responde con aplomo suficiente y en ningún momento se percibe sensación de inseguridad.

Exterior

A nivel exterior, la séptima generación del Volkswagen California destaca por su fina línea de diseño. La integración del techo elevable en el vehículo es total, lo que le permite mejorar la aerodinámica en la circulación.

Un techo eléctrico que se eleva y se recoge a través de la consola central. Este equipamiento se agradece en un vehículo de semejante nivel de precio y no se encuentra en otros modelos de la categoría, los cuales suelen ser de activación manual.

Aunque Volkswagen también se beneficia de su posición dominante, dado que ofrece otro tipo de equipamiento frente a modelos a los que supera en precio. Así las cosas, la compañía no monta en este modelo la cámara de visión trasera, una opción que debería montar de serie en cada una de las versiones.

Es el caso de la falta, por ejemplo, de una nevera. Un accesorio que tan sólo se ofrece en la versión Ocean. En su lugar, Volkswagen ofrece en este modelo una minicocina con fogón de gas extraíble de una llama.

Minicocina que incorpora la Volkswagen California Beach Camper Volkswagen

Por el contrario, sí destaca por incorporar un toldo en el lado izquierdo y que se diferencia con notoriedad de su competencia. Un toldo que se despliega a través de una llave con la que se accede a la manivela.

Asimismo, incorpora una toma de corriente en el exterior que permite dar luz y energía a los múltiples puertos de carga USB-C situados en las puertas laterales y en la parte del techo. Dicha toma de corriente, de 230 V, se sitúa en la parte trasera izquierda y permite contar con electricidad cuando se activa en modo camping.

Este modo se activa a través de una unidad de control situada en el pilar C derecho. A través de esta pantalla se puede controlar la climatización del área de pasajeros y la luz ambiental.

En la versión Ocean, la más equipada de todas, también se puede controlar la temperatura de la nevera, así como el nivel del depósito de agua (de 29 litros) que incorpora.

Cabe destacar que existen otros dos puertos en la consola central que tan solo funcionan cuando el vehículo está encendido.

Como equipamiento, el modelo también monta un par de sillas plegables (ubicadas en el portón trasero del vehículo), así como una mesa, situada en la zona de carga.

Interior

Pero el interior del Volkswagen California tampoco se queda atrás. Incorpora cinco asientos y un amplio maletero. La segunda fila de asientos es la que sirve como parte de la cama de abajo formada por un colchón plegable de 1,98x1,33 metros.

Ahora bien, para formar la cama es necesario plegar los asientos de las ventanas y dar la vuelta por completo al asiento trasero central. Una maniobra que requiere de pericia dado el peso del asiento. También es destacable que este asiento central sirve de mesa para apoyar botellas y otros enseres.

Interior del Volkswagen California Beach Camper Volkswagen

Cabe destacar que a la hora de formar la cama el espacio interior se reduce, por lo que es aconsejable dejar las cosas a mano antes de iniciar esta maniobra. Si bien es cierto que en la parte del maletero hay espacio suficiente para almacenar la carga.

En la parte del habitáculo hay múltiples espacios de almacenaje situados en las ventanas traseras de la furgoneta. La iluminación también es un punto a favor, dada la gran variedad de luces de las que dispone, tanto en la parte inferior como en la superior.

Pese a ello, la unidad probada carecía de cortinillas en las ventanas traseras. No obstante, sí contaba con telas que se pueden montar para las ventanas y la luna delantera con el fin de impedir el paso de la luz.

En el habitáculo superior hay espacio para dos personas, un adulto y un niño. Cuenta con un punto de iluminación al fondo y unas barras laterales de LED, así como con un regulador de la iluminación. El colchón del techo elevable tiene unas dimensiones de 1,97x1,16 metros.

En los laterales hay dos ventanas con mosquiteras a las que se accede con un sistema de cremalleras. Asimismo, la ventana delantera también cuenta con una cremallera para la mosquitera y otra más grande que permite su apertura para poder ventilar el habitáculo.

A dicho habitáculo se accede desde la parte delantera mediante la apertura de una rejilla. Tras elevar el techo eléctrico, se accede con facilidad mediante el apoyo en los posabrazos delanteros.

Esta rejilla también es accesible desde arriba, por lo que se puede cerrar y regular la iluminación interior, al tiempo que ofrece un espacio extra de almacenamiento.

En definitiva, hablar de la Volkswagen California supone referirse a un icono de llevarse la casa a cuestas. No obstante, hay otras opciones más económicas en el mercado que ofrecen mayores prestaciones que el modelo que menor valor residual pierde de todo el gigante alemán del automóvil.

Esto último no es algo baladí. En un mercado caracterizado por el alto precio que tienen los vehículos de segunda mano, un Volkswagen California es el aliado perfecto para no depreciar tanto la elevada inversión.